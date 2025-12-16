باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) اعلام کرد که لندن در حال ارائه اطلاعات گمراهکننده به بروکسل (اتحادیه اروپا) است؛ با این مضمون که «دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای دستیابی به منافع مالی بهدنبال سازش با روسیه است.»
طبق بیانیه اطلاعات روسیه، مقامات انگلیسی در تماس با همتایان اروپایی خود مدعی شدهاند که «روسیه به کاخ سفید وعده داده است از داراییهای حاکمیتی مسدود شده خود در اروپا برای اجرای پروژههای مشترک استفاده کند.»
انگلیس ادعا میکند که این موضوع انگیزهای کلیدی برای رئیسجمهور آمریکا است تا طرح صلح درباره اوکراین را که با روسیه بر سر آن توافق کرده، پیش ببرد.
شایان ذکر است که اتحادیه اروپا قصد دارد به توافقی برای تمدید مسدود کردن داراییهای روسیه با استفاده از اختیارات اضطراری دست یابد که گامی کلیدی در جهت استفاده از این وجوه برای کمک به اوکراین است.
به گفته افراد آشنا با این موضوع، انتظار میرود کمیسیون اروپا، به زودی پیشنهادی را با هدف دستیابی به توافق، قبل از پایان هفته ارائه دهد، این موضوع به یک مانع اصلی در تلاشهای اتحادیه اروپا برای تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) به اوکراین با استفاده از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه تبدیل شده است.
منبع: النشره