باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان پزشکی و سرطان، مردان را ترغیب می‌کنند تا با پرسیدن چهار سوال کلیدی که می‌تواند به تشخیص زودهنگام سرطان پروستات و نجات جان انسان‌ها کمک کند، در گفت‌و‌گو‌های باز و صادقانه با پدران خود شرکت کنند.

دکتر جری کابز، متخصص انکولوژی پرتودرمانی، تأکید می‌کند که ارتباط خانوادگی و یادآوری‌های ملایم می‌تواند در ایجاد انگیزه در مردان برای مراقبت از سلامت خود و مراجعه سریع به پزشک بسیار مهم باشد.

او می‌گوید: ما می‌دانیم که صحبت در مورد مسائل مربوط به سلامت شخصی می‌تواند برای بسیاری از مردان دشوار باشد و برخی مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند، اما گفت‌و‌گو‌های باز و صادقانه همچنان حیاتی است.

کوبز توضیح می‌دهد که پرسیدن چهار سوال خاص می‌تواند به تسریع تشخیص و تضمین درمان زودهنگام کمک کند و بر اهمیت توجه به سابقه خانوادگی و علائم اولیه تأکید می‌کند.

- سوال ۱: آیا سابقه خانوادگی سرطان پروستات وجود دارد؟

اگر پدر یا برادر به این بیماری مبتلا بوده باشند، خطر ابتلا به سرطان پروستات افزایش می‌یابد و اگر دو یا چند نفر از بستگان نزدیک، مانند پدربزرگ یا عمو در یک خانواده، به این بیماری مبتلا شده باشند، این خطر دو برابر می‌شود. اگرچه آزمایش‌ها کامل نیستند، اما نقش مهمی در تشخیص زودهنگام دارند.

- سوال ۲: آیا هنگام ادرار کردن متوجه تغییراتی شده‌اید؟

اغلب، در مراحل اولیه بیماری علائم واضحی وجود ندارد، اما ممکن است باعث تکرر ادرار، به خصوص در شب، مشکل در شروع ادرار، جریان ضعیف ادرار یا احساس تخلیه ناقص مثانه شود. اگرچه این علائم لزوماً به معنای ابتلا به سرطان نیستند، اما مراجعه به پزشک عمومی را برای ارزیابی ضروری می‌کنند.

- سوال ۳: آیا در ادرار خود خون مشاهده کرده‌اید؟

دکتر کابز در مورد نادیده گرفتن این علامت هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که حتی یک نمونه خون نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد، زیرا می‌تواند نشان دهنده سرطان پروستات، مثانه یا کلیه باشد. تشخیص زودهنگام می‌تواند نجات‌بخش باشد.

- سوال ۴: آخرین مراجعه شما به پزشک چه زمانی بود؟

دکتر کابز خاطرنشان می‌کند که عدم تمایل مردان به صحبت در مورد سلامتی خود و مراجعه به کلینیک‌های پزشکی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن مشکلات جزئی تا زمانی که بدتر شوند، شود. او خواستار ترویج فرهنگ ارتباط آزاد در مورد سلامت و تشویق مردان به مراجعه به پزشک برای هرگونه علائم سلامتی در مراحل اولیه است.

منبع: Mirror