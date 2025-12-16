مقامات روسی اعلام کردند که شهر استراتژیک کوپیانسک در شمال شرق اوکراین تحت کنترل ارتش روسیه است و هرگونه تلاش نیروهای اوکراینی برای ورود به شهر را رد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کنترل شهر کلیدی کوپیانسک در شمال شرق اوکراین را در دست دارد، جایی که نیرو‌های اوکراینی اخیراً ادعا کرده‌اند چندین منطقه را بازپس گرفته‌اند.

لئونید شاروف، فرمانده گروه نظامی زاپاد، به خبرگزاری دولتی تاس گفت: «شهر کوپیانسک تحت کنترل ارتش ششم روسیه است.»

تلاش‌های دیپلماتیک برای حل درگیری این هفته در برلین ادامه یافته است، جایی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه پیشرفت در مذاکرات با مذاکره‌کنندگان آمریکایی را ستود. رهبران اروپایی برنامه‌هایی برای یک نیروی چندملیتی برای تضمین صلح ارائه کرده‌اند.

روسیه گفته بود که در ماه نوامبر کوپیانسک را تصرف کرده است، اما اوکراین بعداً ادعا کرد که چندین منطقه از شهر را بازپس گرفته است.

شاروف گفت که «گروه‌های کوچک» سربازان اوکراینی روزانه تلاش می‌کنند وارد کوپیانسک شوند — یک مرکز ریلی در منطقه خارکف. اما او اصرار کرد: «تمام مناطق تحت کنترل نیرو‌های روسیه است.»

زلنسکی در ویدیویی که روز جمعه منتشر شد گفت که از نیرو‌ها در منطقه کوپیانسک بازدید کرده است، پس از آنکه کییف بازپس‌گیری چندین منطقه و دو منطقه نزدیک را اعلام کرد. بازدید او مدت کوتاهی پس از آن انجام شد که نیرو‌های اوکراینی از یک «شکست» در منطقه خبر دادند.

ارتش روسیه در فوریه ۲۰۲۲ یک تهاجم تمام‌عیار به اوکراین را آغاز کرد و در حال حاضر ۲۰ درصد از این کشور را در شرق و جنوب در اشغال دارد.

