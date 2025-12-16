باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید احمد خشور فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده و تقلب از امنیازات و اعمال نفوذ بر خلاف مقررات و حق قانونی از شهروندان در شهرستان گلوگاه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ماموران پلیس اطلاعات شهرستان گلوگاه دریافتند، متهم به کلاهبرداری و تحصل مال از طریق نامشروع و سواستفاده و تقلب از امتیازات و نفوذ در مراجع قضایی با وعده دروغین ارتباط با افراد ذی نفوذ از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه گفت: ماموران با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر که در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری اقرار کرد که با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.