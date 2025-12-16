فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگیری سارق به عنف طلاجات به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از منزل یک شهروند در خرم آباد، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۵ با اشراف اطلاعاتی یک سارق را در این زمینه که با ورود به منزل یک شهروند و تهدید مقادیری طلاجات از وی سرقت کرده بودند شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: سارق در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و طلاجات سرقتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از وی کشف و تحویل ما الباخته شد.

سرهنگ کیانمهر در پایان تأکید کرد: پلیس با تمام توان اجازه نخواهد داد امنیت مردم خدشه دار شود و شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هر گونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان