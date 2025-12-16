باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

افزود: یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است!

وی ادامه داد: همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.

منبع: بانک مرکزی