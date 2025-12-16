باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم محسن امیرکلا در رقابتی نزدیک و اختلاف ۲ امتیازی با ایفاسرام سرخرود، عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جوانان مازندران را کسب کرد.

تعیین تکلیف تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال جوانان به هفته پایانی کشیده شد؛ چرا که بر روی کاغذ، ۳ تیم محسن امیرکلا با ۳۳ امتیاز، ایفاسرام سرخرود با ۳۲ امتیاز و پرسپولیس قائمشهر با ۳۱ امتیاز بخت قهرمانی داشتند.

با توجه به پیروزی محسن امیرکلا مقابل نارنجی پوشان محمودآباد و تساوی ۲بر ۲ تیم‌های ایفاسرام سرخرود و پرسپولیس قائمشهر روبروی هم، جام قهرمانی به امیرکلا رفت.

در بازی روز آخر، تیم‌های محسن امیرکلا و نارنجی پوشان محمودآباد با انگیزه‌هایی متفاوت برای کسب برد در ورزشگاه شهید بهشتی محمود آباد به مصاف هم رفتند.

محسن امیرکلا برای کسب عنوان قهرمانی و نارنجی پوشان با هدف فرار از سقوط به میدان رفت.

سرانجام این دیدار جذاب، دیدنی و دراماتیک که با برخورد‌ها و حاشیه‌های زیادی توسط تیم میزبان نیز همراه بود با برتری ۳ بر ۲ محسن امیرکلا خاتمه یافت

گل قهرمانی تیم محسن امیرکلا در دقیقه ۹۷ توسط طا‌ها ادیبی، تعویض طلایی بازی به ثمر رسید.

تیم محسن امیرکلا با کسب ۱۰ برد، ۶ مساوی، ۲ باخت و ۳۶ امتیاز قهرمان شد.

حمید گراییلی مالک فروشگاه بزرگ حمید استار و حامی مالی محسن امیرکلا، نقش مهمی در قهرمانی این تیم داشت.

محسن پورنصرالله سرمربی تیم محسن امیرکلا بود و محمد مقدری و امید پورصادق به عنوان مربی و حسین رجبیان به عنوان سرپرست وی را همراهی می‌کردند.

ایفاسرام سرخ رود با ۱۰ برد، ۴ برد، ۴ مساوی و ۳۴ امتیاز نایب قهرمان شد و عنوان سوم هم به تیم پرسپولیس قائمشهر با ۳۲ امتیاز رسید.

تیم‌های شاهین آمل، کشاورز نوین طبرستان بابل، پاد ساری و آریانا چالوس به ترتیب با کسب ۳۱، ۲۹، ۲۵ و ۱۹ امتیاز، رتبه‌های چهارم تا هفتم را به دست آوردند.

هر ۲ تیم پویندگان امیرکلا و نارنجی پوشان محمودآباد ۱۹ امتیازی شدند ولی تیم امیرکلا با تفاضل گل بهتر در لیگ ماندنی شد و نارنجی پوشان محمودآباد با قرار گرفتن در جایگاه نهم به همراه تیم رده دهمی و انتهای جدولی بابل نوین که ۱۰ امتیازی کسب کرد راهی لیگ دسته اول شد.

مسابقات لیگ برتر ۲۰ سال با حضور ۱۰ تیم از سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از برگزاری ۹۰ مسابقه و ۲۶۲ گل در مدت ۴ ماه به پایان رسید.

تیم ایفا سرام سرخرود با ۳۹ گل زده بهترین خط حمله و تیم محسن امیرکلا با تنها ۱۵ گل خورده بهترین خط دفاع را به خود اختصاص داد.

در مقابل، تیم بابل نوین با ۹ گل ضعیف‌ترین خط حمله و با ۴۲ گل خورده ضعیف‌ترین خط دفاعی مسابقات لقب گرفت.

در جدول انضباطی نیز تیم بابل نوین با ۴۳ امتیاز منفی عنوان تیم اخلاق مسابقات را از آن خود کرد.

عنوان آقای گل لیگ نیز به شاهرخ رحیمی از تیم شاهین آمل با ۱۱ گل زده رسید.

مراسم پایانی و اهدای مدال و جام قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان مازندران با حضور جمشید پازوکی دبیر و علی اصغر کیانی مسئول کمیته مسابقات هیات فوتبال مازندران برگزار شد.