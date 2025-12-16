باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، تاکید کرد که تحریم‌های غرب با هدف تضعیف روسیه، نتیجه معکوس داشته و در واقع باعث «تضعیف اقتصاد‌های غربی» شده است.

سالوینی اعلام کرد: «من مشاهده می‌کنم که پس از حدود چهار سال جنگ و ۱۹ بسته تحریمی، اقتصاد‌های غربی فروپاشیده‌اند و قبوض برق خانواده‌های ایتالیایی به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته است.»

او ضمن دعوت به احتیاط در برابر تشدید تنش‌های نظامی در اروپا به بهانه «تهدید ادعایی مسکو»، گفت: «نه هیتلر و نه ناپلئون موفق نشدند مسکو را از طریق لشکرکشی‌های نظامی اشغال کنند، بسیار بعید است که کایا کالاس (مسئول دیپلماسی اروپا)، مکرون (رئیس‌جمهور فرانسه)، استارمر (نخست‌وزیر انگلیس) و مرتس (صدراعظم آلمان) در این کار موفق شوند.»

ولادیمیر پوتین پیش‌تر اشاره کرده بود که تعداد تحریم‌های وضع شده علیه افراد و نهاد‌های روسی به ۲۸،۵۹۵ مورد رسیده است؛ رقمی که چندین برابر مجموع تحریم‌های اعمال شده علیه تمام کشور‌های دیگر جهان است.

پوتین تاکید کرد که این اقدامات ابزاری برای فشار استراتژیک سیستماتیک بر مسکو است و حتی در صورت کاهش آنها، رقبا به‌دنبال راه‌های دیگری برای مانع‌تراشی در مسیر روسیه خواهند بود.

روسیه بار‌ها بر توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار‌های تحریمیِ کشور‌های «ناصالح» تاکید کرده است. همزمان در داخل کشور‌های غربی، صدا‌های مخالف بیشتری شنیده می‌شود که کارایی و سودمندی این اقدامات را زیر سوال می‌برند.

منبع: آر تی