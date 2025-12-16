ایتالیا با انتقاد از شکست تحریم روسیه به اروپا هشدار داد که وقتی دیکتاتور‌های سابق اروپایی موفق به فتح مسکو نشدند، تلاش آنها نیز به شکست می‌انجامد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، تاکید کرد که تحریم‌های غرب با هدف تضعیف روسیه، نتیجه معکوس داشته و در واقع باعث «تضعیف اقتصاد‌های غربی» شده است.

سالوینی اعلام کرد: «من مشاهده می‌کنم که پس از حدود چهار سال جنگ و ۱۹ بسته تحریمی، اقتصاد‌های غربی فروپاشیده‌اند و قبوض برق خانواده‌های ایتالیایی به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته است.»

او ضمن دعوت به احتیاط در برابر تشدید تنش‌های نظامی در اروپا به بهانه «تهدید ادعایی مسکو»، گفت: «نه هیتلر و نه ناپلئون موفق نشدند مسکو را از طریق لشکرکشی‌های نظامی اشغال کنند، بسیار بعید است که کایا کالاس (مسئول دیپلماسی اروپا)، مکرون (رئیس‌جمهور فرانسه)، استارمر (نخست‌وزیر انگلیس) و مرتس (صدراعظم آلمان) در این کار موفق شوند.»

ولادیمیر پوتین پیش‌تر اشاره کرده بود که تعداد تحریم‌های وضع شده علیه افراد و نهاد‌های روسی به ۲۸،۵۹۵ مورد رسیده است؛ رقمی که چندین برابر مجموع تحریم‌های اعمال شده علیه تمام کشور‌های دیگر جهان است.

پوتین تاکید کرد که این اقدامات ابزاری برای فشار استراتژیک سیستماتیک بر مسکو است و حتی در صورت کاهش آنها، رقبا به‌دنبال راه‌های دیگری برای مانع‌تراشی در مسیر روسیه خواهند بود.

روسیه بار‌ها بر توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار‌های تحریمیِ کشور‌های «ناصالح» تاکید کرده است. همزمان در داخل کشور‌های غربی، صدا‌های مخالف بیشتری شنیده می‌شود که کارایی و سودمندی این اقدامات را زیر سوال می‌برند.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، تحریم روسیه
خبرهای مرتبط
گسترش تحریم‌های اروپا علیه روسیه و بلاروس
آمادگی روسیه برای مقابله با استقرار نیروی خارجی در اوکراین
افشاگری روسیه از «اطلاعات دروغین» انگلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زندگی بشار اسد یک سال پس از سقوط؛ انزوای لوکس در مسکو
لاوروف: روسیه به دوستان قدیمی خود خیانت نمی‌کند
عقب‌نشینی کی‌یف؛ اوکراین قربانی معامله سیاسی با ترامپ
کانادا از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ایرانی خبر داد
ترکیه پهپاد کنترل‌ناپذیر را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد
آمریکا با حمله به سه قایق در اقیانوس آرام، ۸ نفر را کشت
افزایش بحران روانی در ارتش اسرائیل با موج خودکشی
تهران و مسکو در مسیر همکاری پایدار
شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ ضد بی‌بی‌سی
پلیس استرالیا: مهاجمان سیدنی به فیلیپین سفر کرده و تحت تأثیر داعش بودند
آخرین اخبار
بی بی سی: از خود در برابر ترامپ دفاع می‌کنیم
شرط حماس برای نیرو‌های بین‌المللی: فقط نظارت بر مرزها
قطر قانونی‌سازی ۱۹ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
تیر خلاص ترامپ به کی‌یف: اوکراین خاک خود را از دست داده است
روسیه شهر کلیدی کوپیانسک در شمال شرق اوکراین را به کنترل درآورد
کرملین هرگونه گفتگوی تلفنی اخیر پوتین با ترامپ را تکذیب کرد
هشدار ایتالیا به اروپا: هیتلر و ناپلئون هم حریف مسکو نشدند!
افشاگری روسیه از «اطلاعات دروغین» انگلیس
تأکید روسیه بر اهمیت ویژه تقویت روابط با ایران علی رغم تحریم‌های غرب
ریابکوف: در آستانه حل و فصل جنگ اوکراین هستیم
شبح اف-۳۵ بالای سر تل‌آویو؛ قطر، عربستان و ترکیه در صف خرید
چین بار دیگر از نخست وزیر ژاپن خواست اظهاراتش در مورد تایوان را پس بگیرد
افزایش بحران روانی در ارتش اسرائیل با موج خودکشی
ترامپ مواد مخدر را به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی کرد
کانادا از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ایرانی خبر داد
زلنسکی مقابل واگذاری خاک اوکراین مقاومت می‌کند
لوکاشنکو: مادورو کسی نیست که فرار کند یا بگریزد؛ او سرسخت است
ترکیه پهپاد کنترل‌ناپذیر را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد
تفاهمات اسرائیل و آمریکا بر سر سوریه
پلیس استرالیا: مهاجمان سیدنی به فیلیپین سفر کرده و تحت تأثیر داعش بودند
تهران و مسکو در مسیر همکاری پایدار
شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ ضد بی‌بی‌سی
آمریکا با حمله به سه قایق در اقیانوس آرام، ۸ نفر را کشت
فراخوان چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت و انتخاب رئیس پارلمان
عقب‌نشینی کی‌یف؛ اوکراین قربانی معامله سیاسی با ترامپ
زندگی بشار اسد یک سال پس از سقوط؛ انزوای لوکس در مسکو
لاوروف: روسیه به دوستان قدیمی خود خیانت نمی‌کند
ترینیداد و توباگو فرودگاه‌های خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد
رهبران اروپایی پیشنهاد «نیروی چندملیتی» برای صلح اوکراین را مطرح کردند
ایلان ماسک اولین فردی شد که ثروت خالصش به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید