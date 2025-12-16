باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش کمیته برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، دکتر شهرام رایگان، امروز در افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی در دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران با بیان این‌که این کنفرانس بستری برای بررسی علمی و تخصصی چالش‌ها و دستاورد‌های این حوزه را فراهم کرده است، اظهار کرد: مقالات طی دو روز ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در ۶ بخش جداگانه ۱۰۰ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۵۰۰ مقاله به‌صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی، با اشاره به برگزاری پنل‌های تخصصی علمی با موضوعاتی، چون آلیاژ‌های دما بالا، پوشش‌های دما بالا، ساخت افزایشی و پنل مفصلی با عنوان اقتصاد چرخشی گفت: یک پنل با موضوع جدیدتری هم با عنوان «آموزش و پژوهش در مهندسی با توجه به تحول دیجیتال» برگزار می‌شود.

رئیس چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، با اشاره به برگزاری کارگاه‌های علمی متعدد در این رویداد علمی افزود: مهندسی مواد متالوژی یکی از ارکان فنی توسعه صنعتی است و این رشته با شناخت ساختار خواص و فرآیند‌های تولید مواد مستقیماً بر کیفیت ایمنی و دوام و بهره‌وری سامانه‌های مهندسی اثر می‌گذارد.

دکتر رایگان، با بیان این‌که دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران با بیش از ۷ دهه سابقه یکی از مراکز پیشرو آموزش و پژوهش در مهندسی مواد در ایران است، ادامه داد: این دانشکده با بیش از ۳۲ آزمایشگاه مجهز به تجهیزات پیشرفته پژوهش‌های کاربردی و نوآورانه‌ای متعددی را در زمینه سوپر آلیاژها، نانومواد، بایومواد، تکنولوژی سطح خوردگی و انرژی‌ها در کارنامه خود دارد.

وی، خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر با صنعت و اجرای پروژه‌های کاربردی جایگاه این دانشکده را در کشور و منطقه ممتاز کرده است.

رئیس چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، با بیان این‌که این رویداد علمی به همت انجمن مهندسی مواد و متالورژی ایران برگزار می‌شود، گفت: این انجمن با اهدافی روشن مسیر توسعه علمی و صنعتی این رشته را هدایت می‌کند که از جمله این اهداف می‌توان به توسعه علم و مهندسی مواد و متالورژی و علوم وابسته در ایران و طراحی الگو‌های توسعه پایدار صنایع متالوژی و مواد در کشور اشاره کرد.

ارائه یک ششم از مقالات دریافتی به‌صورت سخنرانی در چهاردهمین کنفرانس

در ادامه این مراسم، دکتر فرزاد خدابخشی، دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی iMat۲۰۲۵)) با بیان این‌که یک ششم از مقالات دریافتی به‌صورت اورال و بقیه به‌صورت پوستر پرزنت می‌شوند، گفت: طی این دو روز دو سخنرانی روی کانسپت‌های جنرال تو حوزه مهندسی و علم مواد داریم.

وی، ادامه داد: ۳ سخنرانی کلیدی جنرال (عمومی) با موضوعات هوش مصنوعی، سند ملی مواد پیشرفته و سومین درباره کسب و کار و کارآفرینی است با در نظر گرفتن لکچر‌های کلیدی در بخش‌های مختلف در مجموع ۱۷ سخنرانی کلیدی داریم.

دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی iMat۲۰۲۵))، با بیان این‌که پوستر‌ها به‌صورت الکترونیک نمایش داده می‌شوند، افزود: یک سالن به پوستر session اختصاص داده شده است. هم‌چنین این کنفرانس علمی ۵ پنل تخصصی با موضوعات روز علم مهندسی مواد و متالورژی دارد که یکی از پنل‌ها به موضوع اقتصاد چرخشی اختصاص دارد.

دکتر خدابخشی، تصریح کرد: پوشش‌های دمای بالا، آموزش و پژوهش در عصر دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و آخرین پنل با موضوع صنعت است طی این دو روز ۶ ورکشاپ هم برگزار می‌شود. این کنفرانس با توجه به جنرال بودنش ما می‌توانیم به همه مباحث وسیع حوزه متالورژی و مواد بپردازیم.

فراخوان سومین دوره جایزه پروفسور وقار

دکتر محمد مکملی، دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی هم با اشاره به اعلام فراخوان سومین دوره جایزه پروفسور وقار، گفت: هدف از برگزاری این رویداد ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره پروفسور رامز وقار بنیانگذار علم متالورژی و مواد در کشور تقدیر دانش‌آموزی، دانشجویی و صنعتی از پژوهش‌های برتر در این حوزه است.

وی، با بیان این‌که امسال برای نخستین بار موضوع کلیدی اقتصاد چرخشی با تکیه بر افزایش بهره‌وری در فرایند‌های متالورژیکی را در این رویداد در نظر گرفته‌ایم، افزود: در بخش دانش‌آموزی از نودانشجویی با برترین رتبه کشوری برای پذیرش در رشته مهندسی مواد و متالورژی تقدیر می‌شود. در بخش دانشجویی و صنعتی نگاه ما به طرح‌های اثرگذار در صنعت است.

دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، در ادامه از برگزاری این رویداد در اسفند ماه امسال خبر داد.

در افتتاحیه این رویداد علمی یاد و خاطره زنده‌یاد محمد امین کلاته، دانشجوی فقید مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران که در حادثه انفجار دانشکده فنی دانشگاه تهران جان خود را از دست داد گرامی داشته شد و برای شادی روح آن مرحوم فاتحه‌ای قرائت شد.



