دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین از ۱۶ اکتبر تاکنون با دونالد ترامپ گفتگوی تلفنی نداشته است و این ادعای ترامپ را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سهشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از ۱۶ اکتبر تاکنون با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفتگوی تلفنی نداشته است. ترامپ دیروز ادعا کرد که با پوتین تماس تلفنی داشته، اما هیچ جزئیاتی را فاش نکرد.
پسکوف همچنین در مورد امکان آتشبس کریسمس با اوکراین اظهارنظر کرد و گفت که روسیه به دنبال یک توافق صلح است، نه «یک آتشبس برای دادن فرجه به اوکراین و آماده شدن برای ادامه جنگ.»
پس از مذاکرات بین آمریکا، اوکراین و متحدان اروپایی آن در آخر هفته، پسکوف گفت که مسکو هیچ پیشنهاد جدیدی دریافت نکرده است، اما هر سند جدیدی را که دریافت کند، تحلیل خواهد کرد.
کرملین روز سهشنبه اعلام کرد که آتشبس کریسمسی که اوکراین پیشنهاد کرده، بستگی به این دارد که آیا توافق صلحی حاصل میشود یا خیر.
پسکوف گفت که روسیه آتشبسی را نمیخواهد که به کییف اجازه دهد برای ادامه درگیریها آماده شود.
وی افزود که مسکو هنوز جزئیات پیشنهادات مربوط به تضمینهای امنیتی با الگوی ناتو برای اوکراین را که مقامات آمریکایی و اروپایی گفتهاند واشنگتن ارائه کرده است، مشاهده نکرده است.
منبع: تاس