ترامپ با تاکید بر اینکه اوکراین عملا خاک خود را از دست داده است، از نزدیکی به توافق نهایی خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در خصوص «جنبههای سرزمینی» حلوفصل مناقشه اوکراین تصریح کرد که «اوکراین در حال حاضر بخشهایی از اراضی خود را از دست داده است.»
ترامپ در جریان مراسمی در کاخ سفید گفت: «خب، آنها در واقع آن اراضی را از دست دادهاند؛ رک و پوستکنده بگویم، آنها خاکشان را از دست دادهاند.»
او معتقد است که بحران اوکراین به راه حل نزدیک شده و «پیشرفت بزرگی در مسیر حلوفصل اختلافات حاصل شده است.» در همین راستا ترامپ افزود: «فکر میکنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایان دادن به درگیریها در اوکراین نزدیک هستیم.»
ترامپ بر پایبندی مسکو به حل بحران تاکید کرد و ابراز داشت که طرفهای درگیر قادر خواهند بود مواضع خود را به یکدیگر نزدیک کنند. او بدون ذکر زمان دقیق، اعلام کرد که اخیرا با ولادیمیر پوتین صحبت کرده و نشستهای اخیر در آلمان درباره صلح اوکراین را «بسیار ثمربخش» توصیف کرد.
از سویی دیگر دونالد توسک، نخست وزیر لهستان فاش کرد که امتیازدهی سرزمینی اوکراین، بخشی از شروط آمریکا برای تضمین توافق صلح بین مسکو و کییف است. توسک به خبرنگاران گفت: «نمیتوانم بگویم آمریکاییها صراحتا توقعات خود را درباره امتیازات احتمالی دیکته کردهاند؛ چرا که ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ) و کوشنر بارها تاکید کردهاند که این تصمیم باید منحصرا بر عهده اوکراین باشد.»
وی افزود: «آنها میخواهند روند مذاکرات را تسهیل کنند، نه اینکه اوکراین را مجبور کنند. آنها قصد فشار بر کییف را ندارند، اما به سادگی میگویند (حتی اگر همه اروپاییها موافق نباشند) که امتیازات سرزمینی باید عنصری از هرگونه توافق آتی باشد.»پ
