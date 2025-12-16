باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه تصمیم اسرائیل برای قانونی‌سازی ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و «تجاوزی آشکار به حقوق مردم فلسطین» خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، بر حمایت بی‌قیدوشرط قطر از مردم فلسطین و حق مشروع آنان طبق قطعنامه‌های بین‌المللی برای تأسیس یک دولت فلسطینی مستقل بر اساس مرز‌های ۱۹۶۷ با قدس شرقی به عنوان پایتخت تأکید کرد.

در بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته شده تا مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را برای افزایش فشار بر اسرائیل به منظور توقف سیاست شهرکسازی گسترش‌طلبانه خود در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی بر عهده گیرد.

کابینه امنیتی اسرائیل در ۱۱ دسامبر، طرح قانونی‌سازی ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی را که توسط بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست‌گرای افراطی پیشنهاد شده بود، تصویب کرد.

بر اساس گزارش گروه صلح اکنون، حدود ۵۰۰ هزار شهرکنشین غیرقانونی اسرائیلی در شهرک‌های سراسر کرانه باختری اشغالی زندگی می‌کنند، در حالی که ۲۵۰ هزار نفر دیگر در شهرک‌های ساخته شده بر زمین‌های قدس شرقی اشغالی ساکن هستند.

سازمان ملل متحد بار‌ها تأکید کرده که شهرک‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند و هشدار داده که این شهرک‌ها دورنمای راه حل دو دولتی را تضعیف می‌کنند.

در ژوئیه گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری در یک نظریه مشورتی تاریخی اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و خواستار تخلیه تمام شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

منبع: تی آر تی