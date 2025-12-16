بدران با تاکید بر اداره مستقل غزه توسط فلسطینی‌ها، اعلام کرد ماموریت نیرو‌های بین‌المللی تنها به نظارت بر مرز‌ها محدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، تصریح کرد که مسئولیت امنیت داخلی نوار غزه بر عهده فلسطینی‌ها خواهد بود و ماموریت نهاد‌های خارجی تنها به نظارت بر مرز‌ها با اشغالگران اسرائیلی محدود می‌شود.

بدران تاکید کرد که تمام گروه‌های فلسطینی بر سر یک موضع واحد درباره حضور نیرو‌های خارجی در غزه توافق کرده‌اند؛ بر این اساس، موافقت با حضور هرگونه نیروی بین‌المللی مشروط به آن است که ماموریت آنها «صرفا نظارت بر آتش‌بس در مرزها» باشد.

وی افزود که فلسطینی‌ها با همکاری یک «کمیته کارشناسان»، نوار غزه را به صورت مستقل اداره خواهند کرد تا امنیت داخلی منطقه تضمین شود. او تاکید کرد که نیرو‌های بین‌المللی هیچ نقشی در این موضوع نخواهند داشت.

حماس ترجیح می‌دهد که نیرو‌های بین‌المللی از میان «کشور‌های دوست ملت فلسطین» باشند؛ بدران تاکید کرد که مشارکت کشور‌هایی که از اشغالگران در جنگ اخیر حمایت کرده‌اند، غیرقابل تصور است. او خاطرنشان کرد که در عمل مشخص شده است که هیچ کشوری حاضر به مشارکت واقعی نیست، زیرا همگی از دشواری اوضاع آگاهند. او افزود: «طبیعی است که هیچ‌کس مایل به رویارویی با فلسطینی‌ها نیست.»

منبع: المیادین

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه
