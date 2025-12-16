رئیس اورژانس کرمان گفت: در تصادف خودروی سواری پراید در محور بردسیر ـ کرمان، ۵ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان_ خادمی‌پور گفت: صبح امروز، ۲۵ آذرماه ساعت ۱۰ و ۳۵ دقیقه در پی اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ کرمان مبنی بر برخورد خودرو سواری پراید با صخره در محور بردسیر به کرمان،  ۵ نفر مصدم شدند.

  وی افزود: سرنشینان خودروی پراید که شامل ۳ زن و۲ مرد در رده سنی ۴۰ تا ۷۵ سال بودند، دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: یکی از مصدومین در محل درمان شد و ۴ مصدوم این حادثه از سوی  دو کد عملیاتی به بیمارستان قائم (عج) بردسیر با حال عمومی مساعد منتقل شدند. 

منبع: اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان

