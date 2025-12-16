بی‌بی‌سی می‌گوید با دعوای قضایی ترامپ درباره سخنرانی ویرایش‌شده مبارزه خواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بی‌بی‌سی انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که با دعوای قضایی ثبت‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره کلیپ‌های ویرایش‌شده یک سخنرانی که طوری نمایش داده شده که گویی او هواداران را برای یورش به ساختمان کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ هدایت کرده است، مبارزه خواهد کرد.

یک سخنگوی بی‌بی‌سی گفت: «همانطور که قبلاً روشن کرده‌ایم، از این پرونده دفاع خواهیم کرد. ما در مورد روند‌های قضایی جاری اظهارنظر بیشتری نخواهیم کرد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه شب شکایتی مبنی بر تهمت بی‌بی‌سی به او در دادگاه فدرال میامی تنظیم کرد و خواستار ۱۰ میلیارد دلار غرامت شد.

این شکایت مدنی، بنگاه خبرپراکنی انگلیس را متهم می‌کند که در مستند «پانوراما» که یک هفته پیش از انتخابات ۲۰۲۴ پخش شد، «تصویری دروغین، تهمت‌آمیز، فریبنده، موهن، تحریک‌آمیز و مغرضانه از ترامپ» ارائه کرده است. دعوی ترامپ ادعا می‌کند که این مستند به عنوان بخشی از «تلاشی وقیحانه برای دخالت و تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به ضرر ترامپ» تهیه شده است.

در این شکایت اشاره شده است که مستند با عنوان «ترامپ: یک فرصت دوباره» (Trump: A Second Chance)، به نحوی تدوین شده است که چنین به نظر برسد که ترامپ در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در خارج از کاخ سفید، صراحتا حامیانش را ترغیب به حمله به ساختمان کنگره آمریکا کرده است.

سمیر شاه، رئیس بی‌بی‌سی، اخیرا بابت «اشتباه در قضاوت» در مورد این تدوین عذرخواهی کرده بود و مدیر کل و رئیس بخش اخبار این شبکه نیز استعفا داده‌اند

برچسب ها: بی بی سی ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ ضد بی‌بی‌سی
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زندگی بشار اسد یک سال پس از سقوط؛ انزوای لوکس در مسکو
لاوروف: روسیه به دوستان قدیمی خود خیانت نمی‌کند
عقب‌نشینی کی‌یف؛ اوکراین قربانی معامله سیاسی با ترامپ
کانادا از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ایرانی خبر داد
ترکیه پهپاد کنترل‌ناپذیر را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد
آمریکا با حمله به سه قایق در اقیانوس آرام، ۸ نفر را کشت
افزایش بحران روانی در ارتش اسرائیل با موج خودکشی
تهران و مسکو در مسیر همکاری پایدار
شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ ضد بی‌بی‌سی
پلیس استرالیا: مهاجمان سیدنی به فیلیپین سفر کرده و تحت تأثیر داعش بودند
آخرین اخبار
بی بی سی: از خود در برابر ترامپ دفاع می‌کنیم
شرط حماس برای نیرو‌های بین‌المللی: فقط نظارت بر مرزها
قطر قانونی‌سازی ۱۹ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
تیر خلاص ترامپ به کی‌یف: اوکراین خاک خود را از دست داده است
روسیه شهر کلیدی کوپیانسک در شمال شرق اوکراین را به کنترل درآورد
کرملین هرگونه گفتگوی تلفنی اخیر پوتین با ترامپ را تکذیب کرد
هشدار ایتالیا به اروپا: هیتلر و ناپلئون هم حریف مسکو نشدند!
افشاگری روسیه از «اطلاعات دروغین» انگلیس
تأکید روسیه بر اهمیت ویژه تقویت روابط با ایران علی رغم تحریم‌های غرب
ریابکوف: در آستانه حل و فصل جنگ اوکراین هستیم
شبح اف-۳۵ بالای سر تل‌آویو؛ قطر، عربستان و ترکیه در صف خرید
چین بار دیگر از نخست وزیر ژاپن خواست اظهاراتش در مورد تایوان را پس بگیرد
افزایش بحران روانی در ارتش اسرائیل با موج خودکشی
ترامپ مواد مخدر را به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی کرد
کانادا از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ایرانی خبر داد
زلنسکی مقابل واگذاری خاک اوکراین مقاومت می‌کند
لوکاشنکو: مادورو کسی نیست که فرار کند یا بگریزد؛ او سرسخت است
ترکیه پهپاد کنترل‌ناپذیر را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد
تفاهمات اسرائیل و آمریکا بر سر سوریه
پلیس استرالیا: مهاجمان سیدنی به فیلیپین سفر کرده و تحت تأثیر داعش بودند
تهران و مسکو در مسیر همکاری پایدار
شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ ضد بی‌بی‌سی
آمریکا با حمله به سه قایق در اقیانوس آرام، ۸ نفر را کشت
فراخوان چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت و انتخاب رئیس پارلمان
عقب‌نشینی کی‌یف؛ اوکراین قربانی معامله سیاسی با ترامپ
زندگی بشار اسد یک سال پس از سقوط؛ انزوای لوکس در مسکو
لاوروف: روسیه به دوستان قدیمی خود خیانت نمی‌کند
ترینیداد و توباگو فرودگاه‌های خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد
رهبران اروپایی پیشنهاد «نیروی چندملیتی» برای صلح اوکراین را مطرح کردند
ایلان ماسک اولین فردی شد که ثروت خالصش به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید