باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بی‌بی‌سی انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که با دعوای قضایی ثبت‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره کلیپ‌های ویرایش‌شده یک سخنرانی که طوری نمایش داده شده که گویی او هواداران را برای یورش به ساختمان کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ هدایت کرده است، مبارزه خواهد کرد.

یک سخنگوی بی‌بی‌سی گفت: «همانطور که قبلاً روشن کرده‌ایم، از این پرونده دفاع خواهیم کرد. ما در مورد روند‌های قضایی جاری اظهارنظر بیشتری نخواهیم کرد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه شب شکایتی مبنی بر تهمت بی‌بی‌سی به او در دادگاه فدرال میامی تنظیم کرد و خواستار ۱۰ میلیارد دلار غرامت شد.

این شکایت مدنی، بنگاه خبرپراکنی انگلیس را متهم می‌کند که در مستند «پانوراما» که یک هفته پیش از انتخابات ۲۰۲۴ پخش شد، «تصویری دروغین، تهمت‌آمیز، فریبنده، موهن، تحریک‌آمیز و مغرضانه از ترامپ» ارائه کرده است. دعوی ترامپ ادعا می‌کند که این مستند به عنوان بخشی از «تلاشی وقیحانه برای دخالت و تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به ضرر ترامپ» تهیه شده است.

در این شکایت اشاره شده است که مستند با عنوان «ترامپ: یک فرصت دوباره» (Trump: A Second Chance)، به نحوی تدوین شده است که چنین به نظر برسد که ترامپ در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در خارج از کاخ سفید، صراحتا حامیانش را ترغیب به حمله به ساختمان کنگره آمریکا کرده است.

سمیر شاه، رئیس بی‌بی‌سی، اخیرا بابت «اشتباه در قضاوت» در مورد این تدوین عذرخواهی کرده بود و مدیر کل و رئیس بخش اخبار این شبکه نیز استعفا داده‌اند