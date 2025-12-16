باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین دوره رقابت ملی استارتاپی «اینوتکس‌پیچ» باهدف شناسایی استارتاپ‌های توانمند، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور آغاز شد.

سجاد رجبی، دبیر پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس، با اشاره به جایگاه این رویداد گفت: اینوتکس طی سال‌های گذشته به بزرگ‌ترین گردهمایی نوآوران، فناوران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. اینوتکس‌پیچ نیز یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های این نمایشگاه است که در ۸ دوره گذشته به بسیاری از استارتاپ‌ها برای دیده‌شدن و جذب سرمایه کمک کرده است.

ایجاد فرصت برابر برای همه استان‌ها

رجبی تأکید کرد یکی از رویکرد‌های کلیدی اینوتکس، توجه به استعداد‌های پراکنده در سراسر کشور است. به همین دلیل، در دوره نهم نیز مانند دوره‌های گذشته، رقابت‌ها در شش استان برگزار می‌شود. ۱۱ دی‌ماه استان ایلام میزبان اولین رویداد استانی اینوتکس پیچ ۲۰۲۶ خواهد بود. سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، تهران و آذربایجان شرقی نیز دیگر مقاصد اینوتکس پیچ ۲۰۲۶ هستند.

مسیر حرفه‌ای تا مرحلهٔ نهایی ملی

به گفته رجبی، استارتاپ‌ها پس از ثبت‌نام، وارد مرحله ارزیابی اولیه و سپس دوره‌های آمادگی حرفه‌ای می‌شوند؛ جایی که منتور‌ها به آنها کمک می‌کنند ارائه‌ای استاندارد، مدل کسب‌وکار قابل‌دفاع، ساختار مقیاس‌پذیر و تیمی قدرتمند شکل دهند.

تیم‌های برگزیده استان‌ها در نهایت به مرحلهٔ نهایی ملی می‌رسند؛ جایی که روز چهارم نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

بتل استارتاپی؛ رقابت تن‌به‌تن استارتاپ‌ها

دبیر پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس افزود: ۱۰ تیم برتر رویداد وارد بخش ویژه بتل استارتاپی می‌شوند؛ رقابت‌های دوبه‌دو و حذفی که نتیجه آن به لحظه توسط داوران اعلام می‌شود.

دبیر پانزدهمین نمایشگاه اینوتکس در پایان با اشاره به جوایز این رقابت گفت: در پایان این رویداد، تیم اول جایزه یک میلیاردریالی، تیم دوم جایزه ۵۰۰ میلیون‌ریالی و تیم برنده بخش بتل استارتاپی نیز جایزه ۵۰۰ میلیون‌ریالی دریافت خواهد کرد.

منبع: روابط‌عمومی منطقه بین‌المللی نوآوری ایران