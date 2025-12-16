رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت افراد به ویژه کودکان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد اسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم بیست و هشتمین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بهداشت محیط گفت: صنعتی شدن شهرها و جمعیت شهر نشینی زندگی ها را متفاوت تر از گذشته کرده و سلامت افراد تحت تاثیر محیط زیست قرار می گیرد.

به گفته وی، تغییرات اقلیمی و به خصوص خشکسالی سبب شده تا دسترسی به آب کاهش پیدا کند. 

 قیداری بیان کرد: امروزه آلودگی هوا موضوع مهمی است و سلامت افراد را به نوعی تهدید خواهد کرد. محیط زیست و به ویژه هوا بیشترین تاثیر را بر روی کودکان گذاشته و واکنش کودکان به بیماری های ناشی از هوا متفاوت خواهد بود. 

وی تصریح کرد: عواقب تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست سبب شده تا سلامتی افراد تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. کشور پیشرفته وابسته به انسان سالم است. حیات ارزشمند ترین موضوع در بین افراد است و سلامتی مسئله مهمی است و سلامتی با محیط زیست در ارتباط است.

در ادامه مراسم، انوشیروان محسنی بند پی رئیس انجمن علمی بهداشت ایران گفت: بهداشت محیط به معنای کنترل عوامل بیماری زا و با هدف ارتقای سلامت و زندگی با کیفیت افراد است. 

به گفته وی عوامل ارثی و محیطی در بروز بیماری تاثیر دارند و ۲۴ درصد از بیماری ها ناشی از عوامل محیطی است.  بررسی ها نشان می دهد که مواجهه با سرب باعث بروز مشکلات مختلفی از جمله کاهش آی کی یو در بین کودکان خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۱۰۰ هزار مرگ ناشی از عوامل محیطی است.

انوشیروان بند پی گفت:  آموزش بهداشت عمومی باید تقویت شود و ابن کار هزینه نبوده بلکه به نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

در ادامه مراسم، شینا انصاری رئیس سارمان حفاظت از محیط زیست گفت: سلامت و بهداشت رابطه مستقیمی با محیط زیست دارد.

به گفته وی تلاش سازمان محیط زیست این است که آلودگی هوا در شهر ها به خصوص کلان شهرها کاهش پیدا کند. قانون هوای پاک مصوب شده است اما برخی از بند ها هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: از سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است. ۲۰ هزار موتور سیکلت برقی جایگزین موتور های دودزا و کهنه می شود. 

انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که نسبت به سنوات گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش در استفاده از انرژی پاک خورشیدی در کشور داشته ایم.

برچسب ها: محیط زیست ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
ذات‌الریه یک تهدید جدی برای کودکان و سالمندان است
ثبت سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا
درخواست وزارت بهداشت برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا/ پیشنهاد غیرحضوری شدن مدارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
همه باید با همدیگه برای حفظ محیط زسیت تلاش کنیم. تعارف هم نداریم. باید هوامون تمیز باشه و باید مکانی که زندگی می کنیم و در اون تردد داریم پاکیزه باشه وگرنه نمی تونیم زندگی کنیم. من حق ندارم که محیط زیست رو الوده کنم
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
زیرساخت افزایش ظرفیت پزشکی باید فراهم شود/ کمبود متخصص در مناطق محروم
وجود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در پایتخت
نزدیک شدن دنباله‌دار 3I/ATLAS به زمین یک هدیه استثنایی برای ستاره‌شناسان
نحوه ارزیابی سلامت کلیه برای افراد دیابتی + فیلم
ابتکاری تازه برای افزایش عمر و کارایی باتری گوشی‌های هوشمند
واکنش کاظمی به حواشی اخیر پخش موسیقی در مدارس
مشکلات آموزش‌وپرورش با همراهی معلمان و مدیران حل می‌شود
تجویز فضای مجازی برای درمان دیسک کمر بدون جراحی + فیلم
تاثیر منفی تخریب محیط زیست و آلودگی هوا بر روی سلامتی افراد
کشف استارتاپ‌های مستعد از سراسر ایران در اینوتکس‌پیچ ۲۰۲۶
سوالات ساده‌ای که می‌تواند زندگی یک مرد را تغییر دهد
جهش ۲ برابری شمار مقالات ارسالی به چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
کشفی که وجود عناصر مرموز زمین را در نمونه‌های خاک ماه توضیح می‌دهد
رنگ سال ۲۰۲۶ نماد چیست؟
 علائم کمبود آهن و غذا‌های غنی از آن
سیمایی: همکاری دانشگاه و صنعت با ابزار مالیاتی زمینه‌ساز توسعه علمی است
مرگ ۲۰ هزار نفر در سال به دلیل تصادفات
مصرف زیاد «میوه خشک» قندخون را بالا می‌برد
آغاز ثبت‌نام آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵