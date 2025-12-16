گزارش‌ها از حومه حلب و دیرالزور حاکی از جولان تروریست‌های مسلح با نشان‌های داعش در بزرگراه‌های کلیدی و بازرسی مسافران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش‌های میدانی و به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه، روز گذشته عناصر مسلح با لباس‌های نظامی و نشان‌های گروه تروریستی داعش، اقدام به برپایی ایست‌بازرسی‌های موقت و سیار در حومه حلب و دیرالزور کردند.

 یکی از این ایست‌بازرسی‌ها در منطقه «العریمه» نزدیکی منبج و دیگری پس از نیمه‌شب در منطقه «میادین» در حومه دیرالزور رصد شده است. همچنین ایست‌بازرسی مشابهی در بزرگراه دوم (خط البادیه) برپا شد.

عناصر مسلح با متوقف کردن خودرو‌های عبوری، کارت‌های شناسایی مسافران را با دقت بازرسی کردند. هدف اصلی این جست‌وجوها، یافتن نظامیان یا نیرو‌های امنیتی بوده است.

طبق اطلاعات موجود، این افراد سوار بر یک خودروی سفید رنگ نوع «H۱» و بدون پلاک بودند که باعث ایجاد جوی از ترس و نگرانی شدید میان غیرنظامیان شده است. این تحرکات در مناطقی رخ داده که تحت کنترل دولت موقت الجولانی است؛ با این حال، تاکنون گزارشی مبنی بر بازداشت افراد منتشر نشده است.

سه روز پیش فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام تائید کرد که سه آمریکایی روز شنبه در سوریه در حمله کمین توسط یکی از اعضای گروه داعش کشته شدند. سنتکام در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی در نتیجه کمین یک فرد مسلح داعشی تنها در سوریه کشته و سه سرباز زخمی شدند. فرد مسلح درگیر شد و کشته شد.»

در همین راستا وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که حمله به یک گشتی سوری-آمریکایی در نزدیکی شهر پالمیرا در حالی رخ داده است که یک سرهنگ دوم آمریکایی در حال دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه بوده است.

طبق اطلاعات آنها، این گشتی در حال محافظت از جلسه‌ای بود که در آن مقابله با گروه تروریستی داعش مورد بحث قرار گرفته بود. مهاجم با مسلسل آتش گشود و توسط سربازان سوری در محل کشته شد.

منبع: الاخبار

