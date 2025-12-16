پلیس لهستان یک دانشجو را به اتهام طرح حمله تروریستی دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس لهستان روز سه‌شنبه یک دانشجوی دانشگاه کاتولیک لوبلین را به اتهام طراحی یک حمله انفجاری با تلفات گسترده در یک بازار کریسمس به منظور حمایت از داعش دستگیر کرد.

آژانس امنیت داخلی لهستان اعلام کرد که مظنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره نحوه ساخت دستگاه‌های انفجاری بود و همچنین در حال بررسی پیوستن به یک سازمان افراطی برای دریافت پشتیبانی عملیاتی بود. این آژانس خاطرنشان کرد که در جریان این عملیات، دستگاه‌های ذخیره‌سازی دیجیتال و اشیاء مذهبی مرتبط با اسلام توقیف شده است.

یک دادگاه لهستانی دستور داد که مظنون به مدت سه ماه در بازداشت موقت باقی بماند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله تروریستی ، لهستان
