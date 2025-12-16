باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه در شانزدهمین کنفرانس سفرای این کشور در آنکارا، اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل در داخل مرز‌های سوریه را بزرگترین مانع برای دستیابی به ثبات و صلح در این کشور دانست.

اردوغان علاوه بر حملات رژیم تروریستی اسرائیل، حضور گروه‌های تروریستی مانند داعش و سایر تروریست‌های مشابه را عامل اصلی تداوم ناامنی در سوریه برشمرد. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد که از ۸ دسامبر سال گذشته تاکنون، حدود ۵۸۰ هزار پناهجوی سوری به‌صورت داوطلبانه و ایمن از ترکیه به کشور خود بازگشته‌اند.

اردوغان با مقایسه مساحت غزه و حجم بمباران رژیم تروریستی اسرائیل گفت: «در جنگ اخیر غزه، بیش از ۱۴ برابر حجم بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی بر این منطقه کوچک ریخته شده است. نظام جهانی که عاجز از توقف این جنایات است، دیگر قابل اعتماد نیست.»

او همچنین از سکوت مدعیان دموکراسی در برابر جنایاتی که سال‌ها علیه مردم سوریه انجام شده، به شدت انتقاد کرد.

شایان ذکر است که ساعاتی پیش منابعی به شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز فاش کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل و تام باراک، فرستاده آمریکا در مورد سوریه به تفاهماتی رسیده‌اند.

به گفته این شبکه صهیونیستی، باراک در جریان دیدارش با نتانیاهو، خطوط قرمزی را در خصوص حملات و عملیات‌های نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در سوریه تعیین کرده است.

منبع: آر تی