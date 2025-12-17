باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -بخش حمل و نقل جادهای به عنوان یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد حمل و نقلی کشور به شمار میرود، به طوری که حدود ۹۰ درصد از جابهجاییهای کالا و بار از طریق این بخش انجام میشود و در صورتی که مشکلی برای این حوزه رخ دهد، حوزه حملونقل کشوری از پای میافتد بنابراین توجه به این حوزه و نوسازی ناوگان جادهای باید به عنوان یکی از اصلیترین اهداف وزارت راه و شهرسازی به شمار برود.
براساس این گزارش ۲۶ آذرماه به نام روز راننده و حمل و نقل نامگذاری شده است، این صنف زحمتکش همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند و طی سالهای گذشته همواره شاهد آن بودیم که قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز کامیون داران از جمله لوازم یدکی و لاستیک با رشد جهشی رو به رو شده است.
متأسفانه بسیاری از کامیونداران در طول سالهای گذشته علیرغم افزایش هزینههای کامیونها از جمله لاستیک و قطعات یدکی بدون هیچ چشمداشتی اقدام به جابهجایی کالا و بار از شهرهای مختلف میکردند، اما به دلیل دلالیهای بسیار زیادی که در این حوزه وجود داشت، نهتنها کرایههای آنها افزایش نیافته بود، بلکه با مشکلات بسیار زیادی از جمله کمبود لاستیک و کمبود بار مواجه شده بودند.
خارج از رده کردن کامیون یکی از مهمترین مشکلات در حوزه جادهای
در همین راستا رضااکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل باری اظهار داشت: در تولیدات داخلی کامیون باری وضعیت بد نیست و ٢۵ هزار کامیون در کشور تولید شده و میتواند به نوسازی کمک کند اما چندین قانون در کشور وجود دارد که باعث شده عده ای به دنبال واردات رفتند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مهمترین چالش و مانع ِ نوسازی ناوگان، از رده خارج کردن کامیون های فرسوده است و باید بتوانیم ناوگان فرسوده را از چرخه خارج کنیم اما متاسفانه فعلا قانونی در این باره وجود ندارد اما یک ماه آینده آیین نامهای در این باره ابلاغ خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم در بخش ناوگان باری و اتوبوسی باید ١١٠ هزار نوسازی شود.
۸ هزار دستگاه کمبود اتوبوس در کشور داریم
از سوی دیگر در حوزه حملونقل مسافری هم ما با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم که یکی از مهمترین آن نوسازی و خرید این ناوگان است که در ایام پیک سال از جمله اربعین و نوروز همواره با کمبود شدید ناوگان روبرو هستیم.
در همین راستا رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه نوسازی ناوگان در دو بخش ناوگان راهداری و ناوگان عمومی اتوبوسی و باری در دست اجراست، افزود: یک هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری در حال نوسازی است که تاکنون نوسازی ۸۰۰ دستگاه آن به انجام رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از انعقاد تفاهمنامه سه جانبه با پنج کارخانه تولید داخلی برای تولید و تحویل یک هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس خبر داد و تاکید کرد: بین ۷ تا ۸ هزار دستگاه اتوبوس در کشور کم داریم که قرار شده ۲ هزار دستگاه آن از طریق واردات تامین شود که در این زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز آنها در حال انجام است.
اکبری توضیح داد: یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث تصادفات، فرسودگی ناوگان است. ما حدود ۷۰۰۰ ناوگان در کشور داریم که میانگین سن آنها ۱۸ سال است، در حالی که میانگین سن در کشورهای پیشرو حداکثر ۵ سال است. ما نیاز داریم که حداقل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ اتوبوس نو به جای ناوگان فعلی وارد کشور شود. سیستمهای تعلیق و استحکام بدنه این اتوبوسهای قدیمی دارای اشکالات فراوانی هستند.
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد
این در حالیست که پیش از این احمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی ایران به ناوگان حمل و نقل زمینی و خودروهای تجاری موجود در کشور اشاره کرد و بیانداشت: به دلیل سیاستهای ناصحیحی که پیش از این داشتهایم در این زمینه نیز عقب ماندهایم.
نجفی منش توضیح داد: در حالی که ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد و در مقابل نیازما فقط ۶۰ هزار دستگاه در سال است، اما نتوانستیم از این ظرفیت نیز به درستی بهرهبرداری کنیم، چرا که مطابق سیاستهای صنعتی کشور واردات خودروهای تجاری با تعرفه ۱۰ درصد انجام میشود.
وی تاکید کرد: باید سیاستها از واردات محوری به حمایت از تولید داخل و صادرات محوری تغییر کند. بدتر از آن، واردات خودروی تجاری با سه سال کارکرد به کشور مجاز شمرده شده، این در حالیست که خودروی تجاری خارجی به صورت ۲۴ ساعته کار میکنند و سه سال سن آنها شاید معادل ۹ سال عمر ناوگان داخلی باشد.
بهرهبرداری از طرح جامع حملونقل در آینده نزدیک
براساس این گزارش اجرای طرح جامع حمل و نقل هم یکی از مهمترین اقدامات در حوزه حملونقلی کشور به شمار می رود که در همین زمینه گام های بسیار مهمی برداشته شده است.
در همین زمینه مهران قربانی معاون حملونقل وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران یک خبر خوب در حوزه طرح جامع حملونقل داد به طوری که وی اعلام کرد: پس از سالها تلاش و پیگیری، مراحل تهیه طرح جامع حمل و نقل کشور به ایستگاههای پایانی خود نزدیک میشود.
وی ادامه داد: ما به زودی نسخه نهایی این طرح را که دربرگیرنده سیاستهای مهم در زمینههای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی است، و همچنین اولویتهای پروژههای زیرساختی کشور را شامل میشود، به جامعه حمل و نقل و مجموعه توسعه زیرساختی کشور ارائه خواهیم کرد.
قربانی همچنین در خصوص سهمیه سوخت رانندگان هم گفت: جلسه بیست و نهم برگزار شد و اقدامات قرار شد در خصوص بحث سهمیه سوخت و بیمه رانندگان این معاونت حمل و نقل انجام شود.
او بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ سوخت، قرار است بررسی شود که آیا قیمت سوخت کامیونها و وانتبارها دچار تغییر خواهد شد یا خیر.در مورد بحث لاستیک و قطعات یدکی که دارند، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
او بیان کرد: بیمه تأمین اجتماعی رانندگان که مراحل خوبی را در کمیسیون عمران طی کرده و در مجلس در حال پیگیری است. نقطه نظرات صنوف مربوط به حمل و نقل نیز جمعآوری شده و قرار شد ظرف یک هفته پیگیریهای لازم از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در مورد نهاییسازی این طرح صورت بگیرد.
وی افزود: در مورد سوخت، جلسه متمرکز بر جدول قواعد تخصیص سوخت رانندگان حمل و نقل جاده کشور بود. این موضوع اکنون در وزارتخانه در حال بررسی است و قرار است طبق ضوابط آییننامهای، محصول نهاییسازی جدول قواعد سوخت با وزارتخانه باشد.
رکورد روزانه ۱.۳ میلیون تنی حمل بار زده شد
براساس این گزارش پیش از این هم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل به رکورد روزانه ۱.۳ میلیون تنی حمل بار در ایام جنگ با رژیم صهیونی به عنوان یکی از شقوق سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این مهم جز با همت، تلاش و غیرت انجمنها، تشکلها، رانندگان، فعالان کشتیرانی و حمل و نقل ریلی و ... اتفاق نیفتاد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در آن ایام بعد از مدتها شاهد همافزایی بین شقوق مختلف ریلی، جادهای و دریایی بودیم، در حالی که فراموش نمیکنیم دو هفته پیش از آن اعتراضات صنفی رانندگان را داشتیم. حتی یک انجمن مربوط به خدمات مسافری اعلام کرد که نرخ خدمات خود را تا زمان پایان نیافتن جنگ تغییر نمیدهد.
وی تاکید کرد: این موارد و سایر موارد مشابه نشان میدهد سرمایه اجتماعی در کشور وجود دارد و همواره چندین قدم جلوتر از دولتمردان است، دولت نیز باید دخالتهایش را به حداقل برساند و ما بهجد در وزارت راه و شهرسازی پیگیر این موضوع هستیم.
گفتنی است بیش از ۹۰ درصد جابهجایی کالا و مسافر در کشور از طریق شبکه حملونقل جادهای انجام میشود و این موضوع نشاندهنده نقش بیبدیل رانندگان در پایداری اقتصاد، امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی مردم است.»
در سالهای اخیر، با وجود محدودیتها و فشارهای اقتصادی، رانندگان کشور با تعهد و مسئولیتپذیری مثالزدنی، اجازه ندادند زنجیره تأمین کشور دچار اختلال شود و این سرمایه انسانی بزرگترین پشتوانه بخش حملونقل است.