باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - همزمان با افزایش فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در منطقه کارائیب، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در مصاحبه‌ای در یک کانال تلویزیونی خصوصی اظهار داشت که مردم آمریکا طرفدار صلح هستند و اجازه جنگ احتمالی علیه کشورش را نخواهند داد.

مادورو اعلام کرد که محافل خاصی در ایالات متحده می‌خواهند یک "جنگ غیرمنطقی" با ونزوئلا آغاز کنند و گفت: "من می‌دانم که مردم آمریکا دست دیوانه‌های جنگ‌طلبی را که می‌خواهند در آمریکای جنوبی برای نفت جنگ راه بیندازند، خواهند بست. "

مادورو استدلال کرد که جنبش‌های کارگری، جوامع مذهبی و محافل سیاسی در ایالات متحده ارزش صلح را درک می‌کنند و اهمیت احترام به ونزوئلا را تشخیص می‌دهند. او همچنین از ونزوئلایی‌هایی که در واکنش به توقیف نفتکش تحریم‌شده «اسکیپر» توسط آمریکا اعتراض و راهپیمایی کردند، تشکر کرد.

این کشتی که حامل نفت خام ونزوئلا بود، در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ در آب‌های بین‌المللی توسط نیرو‌های گارد ساحلی ایالات متحده توقیف شد - اقدامی که ونزوئلا در بحبوحه تشدید تنش‌ها آن را به عنوان «دزدی دریایی» محکوم کرد.

مادورو همچنین به اظهارات خوزه آنتونیو کاست، سیاستمدار راست افراطی که روز یکشنبه با اختلاف ۱۶ امتیاز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی پیروز شد و پیشنهاد داد که ونزوئلایی‌های ساکن شیلی می‌توانند اخراج شوند، واکنش نشان داد. مادورو از ونزوئلایی‌های ساکن شیلی خواست تا به خانه‌های خود بازگردند.

منبع: آناتولی