وزیر آموزش‌وپرورش در نشست صمیمی با منتخبی از معاونان مدارس سراسر کشور بر حل مسائل این وزارتخانه از طریق «همفکری، تعامل و استفاده از ظرفیت‌های میدانی» تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در نشست صمیمی با منتخبی از معاونان مدارس سراسر کشور، با اشاره به شرایط و محدودیت‌های موجود در نظام آموزشی، اظهار کرد:چالش‌ها فرصت‌های طلایی برای تحول و پیشرفت هستند و باید از آنها به‌درستی استفاده کرد.

وی با بیان این که این جلسات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت، افزود: شبکه ارتباطی معاونان مدارس حفظ می‌شود و تلاش می‌کنیم حداقل سالی یک‌بار چنین نشست‌هایی را، حتی در فضای واقعی مدارس، برگزار کنیم تا تصمیم‌سازی‌ها از دل میدان آموزش شکل بگیرد.

کاظمی با تأکید بر این که خود را جدا از بدنه معلمان نمی‌داند، گفت: من هم معلم بوده‌ام، کلاس رفته‌ام و سختی‌ها را دیده‌ام؛ امروز نیز معتقدم مشکلات آموزش‌وپرورش تنها با همراهی جامعه معلمان و مدیران قابل حل است.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از دغدغه‌مندی حاضران در جلسه، تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، این که همچنان به کیفیت آموزش فکر می‌کنید، قابل ستایش است. دغدغه‌هایی از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات تا مسائل ملی آموزش، با نگاه مسئولانه مطرح شد که بخش زیادی از آنها ثبت و پیگیری خواهد شد.

وی پیشنهاد تدوین «منشور‌های تخصصی» برای بخش‌ها و نقش‌های مختلف آموزشی را از نکات مهم جلسه دانست و گفت: معلمی شأن، کرامت و جایگاه خاصی دارد و با تدوین منشور معلمی می‌توان هم جامعه و هم خود معلمان را نسبت به این جایگاه آگاه‌تر کرد.

وی افزود: حراست از حرمت مدرسه و جلوگیری از آسیب به این حریم مقدس، از وظایف اساسی ماست.

کاظمی همچنین بر پرهیز از آمار زدگی در فعالیت‌های پرورشی تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های تربیتی باید واقعی، مدرسه‌محور و اثربخش باشد و برای هر چالش، راهکار عملیاتی ارائه شود، نه صرفاً بیان مشکل.

وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی معاونان مدارس، گفت: همان‌گونه که برای معلمان دوره‌های تخصصی برگزار شده، معاونان اجرایی، آموزشی و پرورشی نیز به آموزش‌های هدفمند و سرفصل‌های تخصصی نیاز دارند.

وی تصریح کرد: ایجاد شبکه‌ای منسجم از معاونان در سطح استان‌ها می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان، معاونان مدارس را «مشاوران امین» این وزارتخانه دانست و خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه، نقش‌آفرینی مؤثر و بهبود معیشت فرهنگیان باید هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد و ارتباط مستمر با بدنه مدارس حفظ خواهد شد.

