باران و برف امروز سراسر استان کرمان را در بر گرفت و با طراوت‌بخشی به زمین‌های خشک، نویدی از امید و سال زراعی پربار برای کشاورزان به همراه آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ بارش‌های اخیر در استان کرمان، نویدی از رحمت الهی برای زمین‌های تشنه این دیار بود. این بارش‌ها در ارتفاعات به صورت برف و در مناطق جنوبی و شمالی استان به شکل باران رحمت بارید و با ایجاد طراوت و تازگی، فرصت مناسبی برای کشاورزان و احیای زمین‌های کشاورزی فراهم کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در شهرستان جیرفت، رانندگان برای تردد در محور جیرفت_ ساردوییه _ بافت لازم است زنجیرچرخ همراه داشته باشند، اما در مجموع تمامی مسیر‌های مواصلاتی استان باز و تردد خودرو‌ها بدون مشکل ادامه دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 همچنین بارش باران در سایر مناطق جنوبی مثل رودبار جنوب و ... موجب آب‌گرفتگی برخی معابر شده و در فاریاب بارش‌ها بدون خسارت است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بارش‌ها در مناطق شهربابک، گردنه سیرچ و سرچشمه به صورت برف بوده است، اما تاکنون هیچ گزارشی از انسداد راه‌ها، سیلاب یا تلفات جانی در سطح استان کرمان دریافت نشده، وضعیت سد‌های استان نیز مناسب است و ظرفیت کافی برای ذخیره و کنترل حجم آب بارندگی وجود دارد.

بارش رحمت الهی در سراسر استان کرمان؛ نویدی برای کشاورزان و طراوت زمین‌ها

با وجود شدت گاه به گاه بارش‌ها، مردم کرمان از این رحمت الهی استقبال کرده‌اند و کشاورزان امیدوارند این بارش‌ها نویدی برای سال زراعی پرمحصول باشد.

بارش رحمت الهی در سراسر استان کرمان؛ نویدی برای کشاورزان و طراوت زمین‌ها + فیلم و عکس

 مدیریت بحران استان نیز توصیه کرده است که ساکنان مناطق روستایی و صعب‌العبور برای هرگونه احتمال طغیان روان‌آب‌ها آمادگی داشته باشند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، بارش برف ، مدیریت بحران
خبرهای مرتبط
برف و یخبندان در راه خوزستان
بارش برف در یزد بدون حادثه بود
هشدار مدیریت بحران؛
استقرار سامانه بارشی تا پایان هفته جاری در اکثر نقاط کشور/ قطعی برق در هیچ یک از شهرها گزارش نشده است
هشدار مدیریت بحران استان قزوین درباره بارش باران و برف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخلیه ۳ روستای راین در پی بارش برف و باران
جاده سربیژن و گدار کفنوئیه مسدود است/ گزارشی از وقوع سیلاب در استان کرمان تاکنون‌ثبت نشده است
محور فرعی مظفر آباد جنوب مسدود است
آخرین اخبار
محور فرعی مظفر آباد جنوب مسدود است
تخلیه ۳ روستای راین در پی بارش برف و باران
جاده سربیژن و گدار کفنوئیه مسدود است/ گزارشی از وقوع سیلاب در استان کرمان تاکنون‌ثبت نشده است
مدارس سراسر استان کرمان ۲۶ آذر ماه غیرحضوری شد
شهادت نوجوان بلوچ اهل سنت در حادثه تروریستی جاده زاهدان - فهرج
بارش رحمت الهی در سراسر استان کرمان؛ نویدی برای کشاورزان و طراوت زمین‌ها + فیلم و عکس
۵ مصدوم در حادثه رانندگی محور بردسیر ـ کرمان
تاکنون گزارشی از سیلاب، تلفات یا انسداد راه‌ها در استان نداشته‌ایم
وقوع ۱۴۲ تصادف درون شهری از آغاز بارش ها در شهر کرمان
هشدار دامپزشکی به دامداران رابری
گردنه کفنوئیه در حال حاضر باز است 
تیراندازی به ایست بازرسی‌ پلیس در فهرج کرمان