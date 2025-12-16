باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ بارش‌های اخیر در استان کرمان، نویدی از رحمت الهی برای زمین‌های تشنه این دیار بود. این بارش‌ها در ارتفاعات به صورت برف و در مناطق جنوبی و شمالی استان به شکل باران رحمت بارید و با ایجاد طراوت و تازگی، فرصت مناسبی برای کشاورزان و احیای زمین‌های کشاورزی فراهم کرد.

در شهرستان جیرفت، رانندگان برای تردد در محور جیرفت_ ساردوییه _ بافت لازم است زنجیرچرخ همراه داشته باشند، اما در مجموع تمامی مسیر‌های مواصلاتی استان باز و تردد خودرو‌ها بدون مشکل ادامه دارد.

همچنین بارش باران در سایر مناطق جنوبی مثل رودبار جنوب و ... موجب آب‌گرفتگی برخی معابر شده و در فاریاب بارش‌ها بدون خسارت است.

بارش‌ها در مناطق شهربابک، گردنه سیرچ و سرچشمه به صورت برف بوده است، اما تاکنون هیچ گزارشی از انسداد راه‌ها، سیلاب یا تلفات جانی در سطح استان کرمان دریافت نشده، وضعیت سد‌های استان نیز مناسب است و ظرفیت کافی برای ذخیره و کنترل حجم آب بارندگی وجود دارد.

با وجود شدت گاه به گاه بارش‌ها، مردم کرمان از این رحمت الهی استقبال کرده‌اند و کشاورزان امیدوارند این بارش‌ها نویدی برای سال زراعی پرمحصول باشد.

مدیریت بحران استان نیز توصیه کرده است که ساکنان مناطق روستایی و صعب‌العبور برای هرگونه احتمال طغیان روان‌آب‌ها آمادگی داشته باشند.