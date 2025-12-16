باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست صمیمی با منتخبان معاونان مدارس سراسر کشور با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی اخیر درباره موسیقی در مدارس اظهار کرد: برداشت‌های تقطیع‌شده‌ای که برخی مغرضانه انجام می‌دهند با توجه به متن اصلی و واقعی آن، کاملاً روشن می‌شود که از افراد می‌خواهم به این موضوع توجه کنند. تاکید ما در مورد فعالیت‌های تربیتی و همچنین فضای مدرسه است که دارای جایگاهی خاص و مقدس است.

وی افزود: هرگز نباید در مدرسه در پوشش یک سری از فعالیت‌ها زمینه را برای یکسری ناهنجاری‌های تربیتی مهیا کنیم. سوال من این است که آیا مدرسه جای رقص یا موسیقی‌های مبتذل است؟ کدام خانواده‌ای به این مسایل راضی است و چه کسی این اجازه را می‌دهد؟.

کاظمی با بیان اینکه در مدرسه بدنیال رشد و شکوفایی استعداد‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان هستیم ادامه داد: هنر‌های آوایی از مهم‌ترین هنر‌هایی است که ما حتی جشنواره‌های بزرگ و مسابقه و سرود در این زمینه داریم و در بین جامعه معلمین نیز برای اولین بار اینها را باب کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه جای فرهنگ و هنر و تمدن اصیل ایرانی است گفت: اجازه نمی‌دهیم دشمنان و معاندین انقلاب در پوشش این فعالیت‌ها سوء استفاده و فضای مدرسه را آلوده کنند.

منبع: ایسنا