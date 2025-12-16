وزیر آموزش و پرورش گفت: هرگز نباید در مدرسه در پوشش یک سری از فعالیت‌ها زمینه را برای یکسری ناهنجاری‌های تربیتی مهیا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست صمیمی با منتخبان معاونان مدارس سراسر کشور با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی اخیر درباره موسیقی در مدارس اظهار کرد: برداشت‌های تقطیع‌شده‌ای که برخی مغرضانه انجام می‌دهند با توجه به متن اصلی و واقعی آن، کاملاً روشن می‌شود که از افراد می‌خواهم به این موضوع توجه کنند. تاکید ما در مورد فعالیت‌های تربیتی و همچنین فضای مدرسه است که دارای جایگاهی خاص و مقدس است.

وی افزود: هرگز نباید در مدرسه در پوشش یک سری از فعالیت‌ها زمینه را برای یکسری ناهنجاری‌های تربیتی مهیا کنیم. سوال من این است که آیا مدرسه جای رقص یا موسیقی‌های مبتذل است؟ کدام خانواده‌ای به این مسایل راضی است و چه کسی این اجازه را می‌دهد؟.

کاظمی با بیان اینکه در مدرسه بدنیال رشد و شکوفایی استعداد‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان هستیم ادامه داد: هنر‌های آوایی از مهم‌ترین هنر‌هایی است که ما حتی جشنواره‌های بزرگ و مسابقه و سرود در این زمینه داریم و در بین جامعه معلمین نیز برای اولین بار اینها را باب کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه جای فرهنگ و هنر و تمدن اصیل ایرانی است گفت: اجازه نمی‌دهیم دشمنان و معاندین انقلاب در پوشش این فعالیت‌ها سوء استفاده و فضای مدرسه را آلوده کنند.

Iran (Islamic Republic of)
همشهری
۱۹:۳۶ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
اولیل انقلاب یه نفر هم محلی ما بخاطر داشتن یک ساز سنتی از معلمی اخراج شد حالا تو همون مدرسه موسیقی که چه عرض کنم ،کنسرت خواننده محلی میذارن
۱۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
وای کشور به خطر افتاد با پخش موسیقی در مدرسه
۱۳
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جودی
۱۸:۱۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
ناهنجاری تربیتی؟ شما خودتون عامل اصلی انواع ناهنجاری هستین
۴
۲۹
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۷:۵۶ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
دختر بچه هفت هشت سال تو مدرسه خصوصی موهاشو رنگ سرخابی میکنه . پیش از انقلاب تو دبیرستان‌ها هم همچین اجازه ای نمی‌دادند مدارس افتاده دست فرقه های متعدد.
۱۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
تا کلاس سوم رقص و آواز اواز برای بچه ها واجبه
۲۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
خوب راست میگه در مدرسه هیچ جای دنیا سر زنگ‌تفریح و و کلاس موسیقی نمیزارن
۱۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دانش آموز
۱۷:۵۲ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
ازاین وزیر میشه آخه؟
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
جشن و شادی کودکان باعث فساد و ابتذال نمیشود بلکه اختلاس و دزدی مسئولین باعث فساد می‌شود تازمانیکه جای اصل و فرع جابجا نشود اوضاع همین است
۱۳
۳۷
پاسخ دادن
