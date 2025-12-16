باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش تلویزیون سوریه، ارتش اسرائیل حومه روستای جملا در استان درعا، واقع در جنوب سوریه را گلوله‌باران کرد. جزئیات مربوط به پیامد‌های گلوله‌باران در حال روشن شدن است.

در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در دولت انتقالی و ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل در لندن مذاکراتی انجام دادند. این مذاکرات با میانجیگری تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه انجام شد.

به گزارش تلویزیون سوریه، طرفین در مورد پیش‌نویس توافق‌نامه جدیدی در مورد اقدامات امنیتی که قرار بود جایگزین توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ شود، گفت‌و‌گو کردند.

پس از این مذاکرات، ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه گفت که دمشق می‌تواند به زودی یک توافق‌نامه امنیتی با اسرائیل امضا کند، اما این به معنای «عادی‌سازی روابط» با این رژیم یا قصد دمشق برای پیوستن به توافق‌نامه‌های ابراهیم نخواهد بود. با این حال، به گزارش کانال تلویزیونی العربیه، مذاکرات بیشتر در این مورد متوقف شده است.

منبع: تاس