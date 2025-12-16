باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان موسسه فیزیک دانشگاه فناوری یف از آکادمی علوم روسیه و موسسه فیزیک هستهای موسسه تحقیقات ملی کورچاتوف روشی را برای افزایش طول عمر باتریهای گوشیهای هوشمند ابداع کردهاند.
محققان توضیح دادند که این نوآوری به باتریهای لیتیوم-یونی بادوامتر، مقاومتر در برابر دماهای بالا، عمر طولانیتر و با چگالی انرژی بالاتر کمک کرده است. این بهبود به اصلاح جداکننده، بخشی که مناطقی را که ذرات باردار در داخل باتری از طریق آن حرکت میکنند، جدا میکند، نسبت داده میشود.
افزودن نانوذرات سیلیکات (دیاکسید سیلیکون) به جداکننده، خواص جدیدی به آن بخشید که به افزایش کارایی و طول عمر باتریهای لیتیوم-یونی و بهبود عملکرد آنها در گوشیهای هوشمند کمک کرد.
باتریهای لیتیوم-یونی تقریباً در تمام دستگاههایی که به برق قابل شارژ نیاز دارند، از لوازم الکترونیکی مصرفی مانند گوشیهای هوشمند و لپتاپها گرفته تا حمل و نقل، برق و ابزارها و حتی کاربردهای پزشکی و صنعتی استفاده میشوند.
مخترعان اظهار داشتند که در آینده قصد دارند ضخامت جداکننده را که به ذرات سیلیکات لایه لایه و یک عامل پیوند آلی متکی است، کاهش دهند. این امر منجر به کاهش اندازه باتری بدون تأثیر بر کارایی آن خواهد شد.
منبع: TASS