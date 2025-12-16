باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- سعید رسولی ردر سومین روز از نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در نشست خبری افزود: پنج کشور حاشیه دریای خزر به فعالیت کشتیرانی مشغولند که در مجموع با ۵۰۰ فروند شناور در این دریا فعالیت دارد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۴ فروند ناوگان که با پرچم کشورمان فعالیت دارند، رتبه نخست را در بین این کشورها داراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دریای خزر ظرفیت بسیار بزرگی است و کاهش تراز آب آن خطر بزرگی محسوب میشود.
وی خاطرشان کرد: در نشست اخیر کشورهای حاشیه دریای خزر، هر پنج کشور عضو موضوع کاهش تراز آب را به عنوان یکی از چالشهای خود عنوان کردند و تصمیم مشترک گرفته شد تا هرگونه مطالعات و اقدامات در این زمینه را به اشتراک بگذاریم.
رسولی بیان داشت: به تازگی بزرگترین لایروب دریای خزر که متعلق به ایران است در بنادر شمالی کشور حضور یافت.
وی همچنین از طراحی و ایجاد بنادر جدید با توجه به موضوع کاهش سطح آب دریای خزر متناسب با این شرایط خبر داد.
رسولی همچنین به پروژه مهم کشتیهای رو- رو اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه به دلیل مسائل ارزی متوقف شده بود که اکنون دوباره آن را فعال کردهایم.
وی ادامه داد: در این زمینه به یک مدل جدیدی رسیدهایم و طی سال جاری میتوانیم آغاز عملیات آن را داشته باشیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه بدون توسعه ریلی یا جادهای نمیتوانیم بنادر توسعه یافته داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اکنون در تعامل با سازمان راهداری و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اجرای پروژههایی را به طور همزمان در بنادر در دستور کار داریم.
وی به خط ریلی- چابهار زاهدان اشاره کرد که با سرعت خوبی در حال اجرا بوده و تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و گفت: همزمان اجرای ریل در داخل بندر چابهار در حال انجام است تا امکان بارگیری و تخلیه بار را در این بندر داشته باشیم.
وی همچنین از بازسازی و نوسازی بنادر امیر آباد، شهید رجایی و بندر امام خمینی خبر داد.
رسولی در ادامه با بیان اینکه پدافند غیرعامل یکی از مسائل اساسی در دستور کار وزارت شهرسازی است، تاکید کرد: در همین راستا توجه به بنادر کوچک را در دستور کار داریم، به طوری یکی از تصمیمات اخیر ما لایروبی ۱.۵ میلیون متر مکعب از بنادر کوچک جنوبی بوده است.
وی ادامه داد: در همین راستا بندر آستارا پس از سالها تعطیلی بازگشایی شد و هم اکنون شناورها در حال پهلوگیری و تخلیه بار در آن هستند، ضمن اینکه لایروبی و توسعه در سایر بنادر کشور نیز ادامه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامههای سازمان بنادر برای توسعه ناوگان دریایی و بنادر دریای خزر پس از اجرایی شدن و بهرهبرداری از خط ریلی رشت- آستارا اظهار داشت: اصلیترین موضوع، هوشمندسازی استفاده از فناوریها و یکپارچهسازی سامانهها در حوزه حمل و نقل است.
وی گفت: حلقه مفقوده رشت- آستارا به طور قطع تاثیر بسزایی در توسعه بنادر خزر خواهد داشت و تاکنون ارتقای ظرفیت مسیر از آستارا بنادر جنوبی کشور،همچنین اتصال شبکه ریلی به بندر کاسپین انجام شد و باید بتوانیم حداکثر استفاده از این ظرفیتها را انجام دهیم.
این مقام مسئول گفت: بازیگر اصلی ترانزیت، صاحبان کالاها هستند و در تعامل با آنها درتلاشیم تا سهم ایران را از ترانزیت کالا و حمل بار در منطقه افزایش دهیم با توجه به پتانسیلهای موجود، امکان جذب باری زیادی با همین زیرساختها وجود دارد.