گزارش‌ها حاکی از آن است که پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد نظامی بزرگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست گزارش داد که سازماندهی مجدد ارتش که توسط پیت هگست، رئیس پنتاگون درخواست شده بود، ژنرال‌های چهار ستاره را کاهش داده و برخی از مراکز فرماندهی بین‌المللی را ادغام می‌کند.

این روزنامه به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که در صورت تصویب، این پیشنهاد یکی از مهمترین تغییرات در رده‌های بالای ارتش در دهه‌های اخیر خواهد بود.

یک مقام ارشد دفاعی آشنا به این بحث به واشنگتن پست گفت که قرار است دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده این طرح را در روز‌های آینده به هگست ارائه دهد.

این روزنامه گزارش داد که طبق این طرح، مقامات «برجستگی» فرماندهی مرکزی ایالات متحده، فرماندهی اروپایی ایالات متحده و فرماندهی آفریقایی ایالات متحده را «کاهش» داده و آنها را تحت کنترل یک سازمان جدید به نام فرماندهی بین‌المللی ایالات متحده قرار می‌دهند.

این روزنامه افزود که همچنین تعداد ژنرال‌ها و دریاسالار‌هایی که مستقیماً به هگزت گزارش می‌دهند، کاهش خواهد یافت. این تغییرات برای اجرایی شدن باید به تأیید رئیس پنتاگون و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برسد.

این طرح، جدیدترین تغییر و تحولات عمده در پنتاگون تحت دولت ترامپ است که پیش از این نیز امسال تعدادی از افسران ارشد را اخراج کرده است.

پیت هگست، رئیس پنتاگون در ماه مه دستور کاهش حداقل ۲۰ درصدی تعداد ژنرال‌ها و دریاسالار‌های چهار ستاره فعال در ارتش ایالات متحده را صادر کرد.

در اوایل دسامبر، دولت ترامپ یک استراتژی امنیت ملی منتشر کرد که نشان‌دهنده یک تغییر اساسی نسبت به سیاست قبلی ایالات متحده بود و می‌گفت: «در هر کاری که انجام می‌دهیم، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهیم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

