مدارس استان کرمان فردا چهارشنبه عیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت آموزشی مدارس استان در تمامی دورههای تحصیلی در روز چهارشنبه (۲۶ آذر ماه) بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی دنبال میشود.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان مهران باهری با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی ستاد بحران استان همه مدارس استان در تمامی دورههای تحصیلی روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.
وی تاکید کرد: مدیران و معلمان موظفند برنامههای درسی و تکالیف لازم را از طریق سامانههای رسمی آموزش مجازی در اختیار دانشآموزان قرار دهند.