قیمت تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵ به عواملی همچون طول سفر، تعداد مقاصد و کیفیت خدمات بستگی دارد که با رزرو زودهنگام می‌توانید از گزینه‌های مناسب‌تری بهره‌مند شوید. درباره قیمت تورهای اروپا ایوار در نوروز ۱۴۰۵، خدمات و شیوه ثبت‌نام بیشتر بخوانید.

سفر به اروپا همیشه یکی از جذاب‌ترین رؤیاهای عاشقان گردشگری بوده است؛ رؤیایی که تحقق آن دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد! اما این همه ماجرا نیست. نوروز ۱۴۰۵ می‌تواند همان فرصتی طلایی باشد تا با ایوار رؤیاهایتان را سفر کنید! ما در آژانس مسافرتی ایوار، با سابقه‌ای بالغ بر ۲۰ سال و به‌عنوان مجری مستقیم تورهای اروپا، در این مطلب قصد داریم به قیمت تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵ و تمام عوامل موثر بر آن بپردازیم.

قیمت تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟

اگر قصد دارید در تورهای اروپا شرکت کنید، مسلماً اولین پرسشی که به ذهن شما می‌رسد، قیمت آن است. اما باید بدانید که قیمت تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵ بسته به مقصد، مدت‌زمان سفر، کیفیت هتل، نوع پرواز، فصل سفر و ترکیب برنامه سفر متفاوت است. به‌عنوان مثال تور ترکیبی اروپا مسلماً قیمت بالاتری از تور تک‌مقصدی دارد.

نکته دیگری درباره قیمت تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵، نوع پرداخت است. به‌عنوان مثال، هزینه تورهای اروپا ایوار به‌صورت ترکیبی از ریالی و ارزی است؛ هزینه پرواز تورها به تومان و سایر هزینه‌ها اعم از رزرو هتل، ورودی جاذبه‌ها و گشت‌ها به یورو یا دلار محاسبه می‌شود.

نکته مهم دیگر درباره قیمت تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵، زمان رزرو آن است. از آنجا که سفرهای نوروزی مورد استقبال علاقه‌مندان زیادی قرار می‌گیرد، این فصل به‌عنوان فصل اوج سفر در صنعت گردشگری شناخته می‌شود. بنابراین بهترین راهکار آن است که با رزرو زودهنگام، بهترین انتخاب‌ها را داشته باشید.

۲,۲۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس تور پاریس ۲,۱۹۰ یورو + هزینه پرواز مادرید، بارسلونا تور اسپانیا ۳,۶۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس، ونیز، رم تور فرانسه و ایتالیا ۳,۷۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس، رم، بارسلونا تور اسپانیا، ایتالیا و فرانسه ۳,۷۹۰ یورو + هزینه پرواز پاریس، استراسبورگ، مونیخ، اینسبروک، ونیز، رم، کشتی، آتن، تسالونیکی تور دور اروپا ۲۳ روزه

قیمت تورهای لوکس اروپا ایوار در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟

از آنجا که خدمات ارائه‌شده در تورهای اروپا ایوار کامل و در نهایت کیفیت هستند، در واقع تمامی تورهای ایوار لوکس محسوب می‌شوند. اما برخی تورها، به‌خصوص تورهای دور اروپا و کشتی کروز گزینه‌های لوکس‌تری هستند.

قیمت تور دور اروپا ۲۳ روزه ایوار در نوروز ۱۴۰۵، ۳,۷۹۰ یورو به اضافه هزینه پرواز رفت‌وبرگشت با هواپیمایی ترکیش است. در این تور نوروزی اقامت در هتل‌های ۳ و ۴ ستاره، خدمات ویزا شنگن، بیمه مسافرتی و CIP در فرودگاه مبدا ارائه می‌شود.

قیمت تور دور اروپا ۲۹ روزه ایوار در نوروز ۱۴۰۵ ۴,۳۹۰ یورو به اضافه هزینه پرواز است. در این تور در هتل‌های ۳ و ۴ ستاره نیس، فلورانس، رم، ونیز، وین، پراگ، برلین، کپنهاگ، هامبورگ، آمستردام و پاریس اقامت خواهید داشت و پرواز نیز با هواپیمایی ترکیش است. تور دور اروپا ۲۹ روزه ایوار، بیمه مسافرتی، ترانسفرهای فرودگاهی، دریایی و زمینی، خدمات CIP در فرودگاه مبدا و ویزا شنگن را نیز شامل می‌شود.

سفر با کشتی کروز قطعاً تجربه‌ای لوکس و فراموش‌نشدنی خواهد بود! قیمت تور کشتی کروز اروپا ایوار در نوروز ۱۴۰۵، ۳,۹۹۰ یورو به اضافه هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین است. این تور ۱۳ روزه، علاوه بر کشتی کروز، شامل اقامت در نیس فرانسه و بارسلونا اسپانیا هم می‌شود. با پرداخت این هزینه از خدمات کامل تور کشتی کروز ایوار بهره‌مند خواهید شد؛ از جمله گشت‌های شهری، CIP در فرودگاه مبدا و ویزا شنگن.

آیا ایوار تور ترکیبی اروپا در نوروز ۱۴۰۵ دارد؟

اگر از علاقه‌مندان جدی به مقاصد اروپایی هستید، بهترین گزینه برای شما تور ترکیبی اروپا است. در تورهای ترکیبی می‌توانید از دو تا چند مقصد در قالب یک تور بازدید کنید. ایوار چندین تور ترکیبی اروپا در نوروز ۱۴۰۵ اجرا می‌کند که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنیم:

تور ترکیبی فرانسه و سوئیس: شامل بازدید از پاریس و زوریخ، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۲,۷۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین

شامل بازدید از پاریس و زوریخ، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۲,۷۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین تور ترکیبی فنلاند، سوئد و دانمارک: شامل بازدید از هلسینکی، کشتی، استکهلم و کپنهاگ، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۳,۱۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین

شامل بازدید از هلسینکی، کشتی، استکهلم و کپنهاگ، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۳,۱۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین تور ترکیبی پرتغال و اسپانیا: شامل بازدید از مادرید، بارسلونا، پورتو و لیسبون، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۳,۷۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین

شامل بازدید از مادرید، بارسلونا، پورتو و لیسبون، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۳,۷۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین تور ترکیبی فرانسه، سوئیس، بلژیک و هلند: شامل بازدید از نیس، ژنو، پاریس، بروکسل و آمستردام، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره؛ قیمت ۴,۱۹۰ یورو + هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین

آیا تور ارزان اروپا واقعاً وجود دارد؟

بدون‌تردید شما هم با تبلیغاتی نظیر «تور ارزان اروپا» یا «تور لحظه آخری اروپا» مواجه شده‌اید. اما واقعیت آن است که تور ارزان اروپا اغلب با خدمات محدود یا بی‌کیفیت همراه است. این تورها معمولاً پروازهای ارزان با ترانزیت طولانی دارند، فاقد گشت شهری‌اند و اقامت در هتل‌های ضعیف یا خارج شهر صورت می‌گیرد. تور لحظه آخری اروپا هم در حقیقت بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد! برای ورود به خاک اروپا باید ویزا شنگن گرفته شود و فرایند اخذ ویزا زمان‌بر است.

با این همه ایوار تورهای اروپا تک‌مقصدی را با قیمت معقول اما کیفیت بالا و خدمات متمایز ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال قیمت تور فرانسه که شامل اقامت ۸ روزه در هتل‌‌های ۴ ستاره پاریس می‌شود، ۲,۲۹۰ یورو به اضافه هزینه پرواز با ترکیش ایرلاین است. تور اسپانیا ایوار در نوروز ۱۴۰۵ حتی از تور فرانسه قیمت کمتری دارد؛ قیمت این تور ۸ روزه، ۲,۱۹۰ یورو به اضافه هزینه پرواز است.

مقاصد محبوب تورهای اروپا در نوروز ۱۴۰۵ کدامند؟

اگر برنامه شما برای شرکت در تورهای اروپا، نوروز ۱۴۰۵ است، مسلماً محبو‌ب‌ترین مقاصد گزینه‌های ایمن‌‌تری هستند؛ مقاصدی که جاذبه‌های مشهور بسیار و در این ایام، آب‌و‌هوای معتدل‌تر و بهاری‌تری دارند:

پاریس؛ فرانسه: عروس شهرهای اروپا با برج ایفل، خیابان شانزلیزه و موزه لوور

عروس شهرهای اروپا با برج ایفل، خیابان شانزلیزه و موزه لوور بارسلونا؛ اسپانیا: شهری پر از رنگ، هنر و معماری‌های شاهکار گائودی

شهری پر از رنگ، هنر و معماری‌های شاهکار گائودی زوریخ؛ سوئیس: یکی از زیباترین و تمیزترین شهرهای جهان

یکی از زیباترین و تمیزترین شهرهای جهان ونیز؛ ایتالیا:‌ شهر رمانتیک و تاریخی با کانال‌های آبی و قایق‌های گاندولا

آیا برای تورهای اروپا نوروز ۱۴۰۵ به ویزا نیاز است؟

برای ورود به خاک کشورهای اروپا به ویزا شنگن نیاز دارید. اما نگران نباشید! ایوار با داشتن اعتبار بالا در سفارتخانه‌های اروپایی، فرایند اخذ ویزا را برای شما آسان‌تر می‌کند. در تورهای گروهی، احتمال پذیرش ویزا به‌دلیل رزومه قوی آژانس و برنامه‌ریزی دقیق، به‌مراتب بیشتر است. اما در هر صورت در نظر داشته باشید که هیچ تضمینی در کار نیست و چیزی به نام «ویزا شنگن تضمینی» معنا ندارد.

برای دریافت ویزا شنگن باید مدارک مربوطه را آماده کنید. در زیر تعدادی از مهمترین موارد آورده شده است:

پاسپورت معتبر حداقل ۶ ماه

سه قطعه عکس جدید

اصل و ترجمه رسمی شناسنامه

گردش حساب ۳ ماهه و گواهی تمکن به زبان انگلیسی

مدارک شغلی ترجمه‌شده

برای شرکت در تور اروپا ایوار در نوروز ۱۴۰۵ چگونه اقدام کنیم؟

ثبت‌نام در تورهای نوروزی ایوار بسیار ساده است. می‌توانید وارد سایت شوید و تور مورد علاقه خودتان را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره رایگان بهره ببرید و برای دریافت اطلاعات کامل‌تر، قیمت نهایی، تاریخ‌های اجرای تور و شرایط ویزا با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۹۱۰۰ تماس بگیرید.

سپس نوبت به ثبت‌نام و ارائه مدارک می‌رسد. مدارک لازم را به کارشناسان بدهید تا آماده‌سازی پرونده ویزای شما آغاز شود. برای مصاحبه یا ورود به سفارت نیز با هماهنگی ایوار در تاریخ مشخص در سفارت حضور پیدا می‌کنید.

خدمات تورهای اروپا ایوار در نوروز ۱۴۰۵ چیست؟

ایوار به‌عنوان مجری مستقیم، خدماتی کامل و استاندارد ارائه می‌دهد:

اخذ ویزای شنگن

پرواز رفت و برگشت

اقامت در هتل‌های ۴ و ۵ ستاره

گشت‌های کامل شهری

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی و بین‌شهری

خدمات CIP فرودگاه مبدا

در نوروز ۱۴۰۵، با ایوار رؤیاهایتان را سفر کنید!

نوروز ۱۴۰۵ بهترین فرصت برای تجربه اروپا با آب‌وهوای مطبوع، شهرهای پرجاذبه و برنامه‌ریزی کاملاً حرفه‌ای است. ایوار با ارائه تورهای متنوع، از ۸ روزه تا ۲۹ روزه، تمام نیازهای مسافران را پوشش می‌دهد. اگر به دنبال سفری بی‌دغدغه، دارای راهنمای فارسی‌زبان، برنامه‌ریزی دقیق، گشت‌های جامع و احتمال بالای صدور ویزا هستید، تورهای اروپا ایوار انتخابی مطمئن و حرفه‌ای برایتان خواهد بود.