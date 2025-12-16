مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آغاز عملیات اجرایی پروژه برقی کردن قطار تهران - مشهد تا پایان امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن در سومین روز از نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در نشست خبری افزود: مشکلات مربوط به برقی کردن این مسیر حل شده و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هم اکنون پروژه برقی‌سازی مسیر تهران- مشهد به طول ۲ هزار کیلومتر نهایی شده، مشکلات بانکی آن در شرف حل شدن است و پیش از پایان سال عملیات اجرایان آغاز می‌شود.

ذاکری ادامه داد: توسعه راه آهن حومه‌ای در این مسیر نیز بر مبنای برقی کردن دیده و پیش‌بینی شده که در تهران و حومه و شهرهای اطراف از یک سو تا تاکستان و سوی دیگر تا قم و گرمسار برقی خواهد شود.

وی اظهار داشت: مدت زمان اجرای این پروژه چهار سال خواهد بود و پیش بینی می‌شود سرعت قطارها در این مسیر تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت نیز برسد.

مدیرعامل راه آهن گفت: در یک سال گذشته یکی از اقدامات مهم انجام شده در راه آهن، در جهت کاهش زمان سیر قطارها بود.

وی اضافه کرد: در مسیر تهران- مشهد نیز مجدداً پس از پنج سال سرعت سیر قطارها به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت رسید که مدت زمان سیر در این مسیر را یک ساعت کوتاه‌تر می‌کند.

ذاکری یادآور شد: در برنامه هفتم پیشرفت، دو برنامه راه آهن به عنوان طرح پیشران دیده شده که یکی از آنها تکمیل و برقی کردن مسیر سرخس تا چشمه ثریا و دیگری، تکمیل و برقی کردن مسیر سرخس تا بندرعباس است.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت ۷۰ درصد ظرفیت باری و مسافری ریلی کشور برقی خواهد شد و می‌توان با ورود کشنده‌های برقی، از کشنده‌های دیزلی در سایر محورها استفاده کرد. با این حال به دلیل مشکلات تامین مالی این پروژه‌ها، تاکنون محدودیت‌هایی وجود داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: امسال از محل سپرده گذاری خاص مصوب دولت، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های خصوصی صرفاً در جهت تامین ناوگان ریلی کشور در نظر گرفته شد و در این زمینه هماهنگی‌هایی را با بانک‌ها انجام دادیم.

وی گفت: مقرر شده از این محل ۸۰ لکوموتیو توسط بخش خصوصی خریداری یا بازسازی و ۱۳۰ واگن مسافری تامین شود. در این راستا شرکت‌های مربوط به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به عزم جدی دو کشور ایران و عراق برای اتصال ریلی شلمچه- بصره، خاطرنشان کرد: اتصال از طریق مرز خسروی به این کشور را نیز در دستور کار داریم.

وی افزود: در این راستا خط ریلی تا کرمانشاه داریم، اتصال کرمانشاه تا اسلام آباد در دستور کار است و از اسلام آباد تا مرز عراق نیز با هماهنگی طرف عراقی باید انجام شود.

ذاکری همچنین به کریدور ریلی شرق - غرب اشاره کرد و اظهار داشت: در این کریدور به دلیل وجود دریاچه وان و مشکلات آن در ترکیه، سالیانه حداکثر یک میلیون تن بار قابل جابه‌جایی خواهد بود.

وی به پروژه تبریز- مرند- چشمه ثریا اشاره کرد و یادآور شد: این اتصال ریلی عملاً سرخس را به ترکیه در شمالی‌ترین قسمت مرز کشور متصل می‌کند و در مقابل ترکیه نیز در حال ساخت و تکمیل این مسیر و کریدور در طرف خود هست.

ذاکری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شود این پروژه طی مدت سه سال به اتمام برسد تا ظرفیت شاخه جنوبی کریدور شرق- غرب تکمیل شود.

وی گفت: هم اکنون در مناطق جلفا، آستارا، بندر کاسپین، بندر امیرآباد، اینچه برون و سرخس، همچنین در لطف آباد، اتصال ریلی با کشورهای همسایه شمالی وجود دارد یا در دست اقدام است که مجموع این اقدامات افزایش مراودات ریلی کشور را به دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه‌ها حمل در ریلی کشور سالیانه از پنج میلیون تن نیز عبور کند.

وی اظهار داشت: در شرق کشور نیز پروژه ریلی خواف- هرات را داریم که هشت ماهه پارسال تنها ۱۵ هزار تن کالا از این منطقه وارد کشور یا از آن خارج شده بود در مدت مشابه امسال جابجایی کالا از طریق ریلی در این منطقه به ۴۰۰ هزار تن رسیده است و امیدواریم به رکورد ۱.۳ میلیون تن برسیم.

ذاکری گفت: بارهای هند- افغانستان، روسیه- افغانستان و امارات- افغانستان، همگی از مرزه شمتیغ عبور می‌کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به مرز میرجاوه، به محدودیت «خط عریض» بودن خط اتصال آن در این محور اشاره کرد و اظهار داشت: خطوط ریلی پاکستان نیازمند تعمیر جدی است. به همین دلیل در سال‌های گذشته حجم بار انتقالی ریلی در این منطقه پایین بوده، اما امسال دولت پاکستان سه میلیارد دلار پروژه برای محور تعریف کرده است و امیدواریم ما نیز مسیر ۹۴ کیلومتری زاهدان میرجاوه را با خط نرمال بسازیم