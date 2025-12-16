شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز ابراز نارضایتی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی است که مشتریان گروه خودروسازی سایپا از تأخیر در تحویل خودرو‌های ساینا دوگانه‌سوز خود گلایه دارند. تعدادی زیادی ازاین مشتریان، با وجود اینکه مشتریان، در موعد مقرر وجه پیش‌پرداخت را پرداخت کردند؛ اما هنوز خبری از تحویل خودرو به مشتریان نیست.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ثبت نامی خودرو ساینا دوگانه طرح عادی که در تاریخ ٢۵ آذر ماه (امروز) یک ساله شد ولی از تحویل آن خبری نیست. این تاخیر در تحویل موجب نارضایتی مشتریان شده و خسارات مالی و معنوی و روانی برای مشتریان و ایجاد نارضایتی در بین مشتریان شده است. از سوی دیگر موجب تحمل هزینه‌های بالای رفت و آمد برای فرد متقاضی در موعد مقرر شده است. همچنین مشخص نبودن زمان تحویل خودرو‌هایی که چندین ماه تکمیل وجه شده است؛ مشکلات شهروندان را دوچندان کرده است.

 

