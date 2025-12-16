باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اخبار منتشرشده درباره اختلال در سامانههای ملی پرداخت را نادرست دانست و تأکید کرد: سامانههای پایا و ساتنا بدون هیچگونه وقفهای در حال ارائه خدمات به شبکه بانکی هستند.
وی با اشاره به عملکرد سامانه پایا گفت: سامانه پایا طبق روال اعلامی قبلی، در چهار چرخه کاری روزانه فعال است و تمامی دستورپرداختهای ثبتشده بدون تأخیر در حال پردازش، تسویه و واریز به حسابهای مقصد هستند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی همچنین درباره سامانه ساتنا تصریح کرد: مطابق تعهدات اعلامشده به مشتریان، کلیه دستورپرداختهای ثبتشده در سامانه ساتنا در همان روز کاری تسویه و به حساب مقصد واریز میشود.
به گفته وی، تنها در روز گذشته بیش از ۴۰۰ هزار دستورپرداخت ساتنا و بیش از ۱۰ میلیون دستورپرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حساب مقصد واریز شده است.
