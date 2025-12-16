مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اخبار منتشرشده درباره بروز اختلال در سامانه‌های ملی پرداخت را تکذیب کرد و از فعالیت عادی پایا و ساتنا در شبکه بانکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اخبار منتشرشده درباره اختلال در سامانه‌های ملی پرداخت را نادرست دانست و تأکید کرد: سامانه‌های پایا و ساتنا بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال ارائه خدمات به شبکه بانکی هستند.

وی با اشاره به عملکرد سامانه پایا گفت: سامانه پایا طبق روال اعلامی قبلی، در چهار چرخه کاری روزانه فعال است و تمامی دستورپرداخت‌های ثبت‌شده بدون تأخیر در حال پردازش، تسویه و واریز به حساب‌های مقصد هستند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی همچنین درباره سامانه ساتنا تصریح کرد: مطابق تعهدات اعلام‌شده به مشتریان، کلیه دستورپرداخت‌های ثبت‌شده در سامانه ساتنا در همان روز کاری تسویه و به حساب مقصد واریز می‌شود.

به گفته وی، تنها در روز گذشته بیش از ۴۰۰ هزار دستورپرداخت ساتنا و بیش از ۱۰ میلیون دستورپرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حساب مقصد واریز شده است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: بانک مرکزی ، اختلال در بانک
خبرهای مرتبط
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
ترکیب کالا‌ها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد+ عکس
رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
صدور تمامی کارت‌های سوخت کشور تا دو هفته آینده/ درخواست روزانه کارت سوخت به ۳۶ هزار فقره رسید+ فیلم
ماجرای گرانی لبنیات در بازار چیست؟
بهره‌برداری از نیروگاه ۶۳ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد تا قبل از ۲۲ بهمن
اتخاذ تصمیمات نادرست عامل اصلی کمبود برنج در بازار
پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آغاز شد
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
کشاورزان دیم کار اقدام به کشت کنند
آخرین اخبار
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
مالیات بر سوداگری راه نجات اقتصاد از فعالیت‌های مخرب است
۱۰۰ کیلومتر از اراضی راه آهن رشت_ آستارا تملک شد+ فیلم
وزیر نیرو: اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم
اطلاعیه شرکت توزیع برق در خصوص قطع برق شورای شهر تهران
سبد سوخت نیروگاه‌ها گسترش می‌یابد
کارگاه پیشرفته تعمیر موتور هواپیما افتتاح شد
ترکیب کالا‌ها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد
دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد+ عکس
بهره‌برداری از نیروگاه ۶۳ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد تا قبل از ۲۲ بهمن
مسئولیت بازسازی ساختمان‌ شیشه‌ای به سازمان مجری واگذار شد
جزئیات مصوبه شورای اقتصاد درباره فروش محصولات پالایشگاه‌ها در بورس انرژی
اتخاذ تصمیمات نادرست عامل اصلی کمبود برنج در بازار
نظارت بر وکلا؛ از اصلاح مجوزها تا راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد
صدور تمامی کارت‌های سوخت کشور تا دو هفته آینده/ درخواست روزانه کارت سوخت به ۳۶ هزار فقره رسید+ فیلم
ناعدالتی در اعمال افت فشار آب بین مناطق مختلف تهران وجود دارد؟
افزایش روزانه قیمت شیرخام در سایه ضعف نظارت ها
پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آغاز شد
ماجرای گرانی لبنیات در بازار چیست؟