وزارت بهداشت غزه روز سهشنبه اعلام کرد که یک نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه در اثر سرمای شدید در بحبوحه شرایط بد آب و هوایی در این منطقه جنگزده جان خود را از دست داد.
در بیانیهای از سوی این وزارتخانه آمده است که محمد خلیل ابوالخیر، نوزاد دو هفتهای روز دوشنبه به دلیل سرمازدگی در بحبوحه سرمای شدید جان خود را از دست داد. این وزارتخانه اعلام کرد که این نوزاد از روز یکشنبه در بخش مراقبتهای ویژه بستری بوده است.
هفته گذشته حداقل ۱۴ نفر در طوفان زمستانی در غزه جان خود را از دست دادند. بیش از ۵۳۰۰۰ چادر آوارگان به طور جزئی یا کامل دچار آبگرفتگی، سیلاب یا بادهای شدید شدند و ۱۳ ساختمان در سراسر غزه فرو ریخت.
اسرائیل همچنان مانع ورود مصالح سرپناه مانند چادر و خانههای سیار میشود و از تعهدات خود تحت توافق آتشبس که از ۱۰ اکتبر لازمالاجرا شد، سر باز میزند.
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۰۷۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان را در غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۱۰۰۰ نفر را زخمی کرده و این منطقه محصور را به ویرانه تبدیل کرده است.
