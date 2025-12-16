باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظم جلالی در نشست هماهنگی چهارمین نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» و نشست عالی همکاری‌های تجاری_اقتصادی ایران و اوراسیا با حضور افزون بر ۵۰ نفر از فعالان اقتصادی روس به میزبانی اقامتگاه سفارت ایران در مسکو برگزار شد، اعلام کرد.

جلالی در این آیین که با حضور شیخ احمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی سفیر قطر در مسکو برگزار شد، از فعالان اقتصادی روسیه و دیگر کشور‌های حوزه اوراسیا و همچنین سایر همسایگان کشورمان برای حضور در این رویداد اقتصادی دعوت کرد.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به دیدار ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای‌جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس عشق‌آباد و همچنین سفر روز سه‌شنبه عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو، این مذاکرات را نشانه حرکت دو کشور در مسیر تحکیم مناسبات دو کشور توصیف و بر ضرورت نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در توسعه مبادلات تجاری تأکید کرد.

جلالی در ادامه گام‌های ایران با نگاه راهبردی در مسیر ارتقای روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب عضویت ناظر در این اتحادیه را یادآور شد و اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان طرفین را چارچوب حقوقی برای گسترش مناسبات تهران با پنج کشور عضو این اتحادیه خواند.

اراده تهران برای توسعه مناسبات با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا

وی همچنین به برگزاری سه دوره نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» در تهران، این رویداد نمایشگاهی را در نوع خود موفق توصیف و با اشاره به حضور پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین آغاز به کار سومین دوره این نمایشگاه بین‌المللی، اراده تهران را توسعه مناسبات با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا به ویژه روسیه به عنوان شریک راهبردی کشورمان عنوان کرد.

سفیر ایران در مسکو با دعوت از شرکت‌های روس برای حضور قوی‌تر در چهارمین دوره این نمایشگاه در تهران، خاطرنشان کرد: این دعوت، صرفاً از منظر تشریفات نیست، بلکه در این رویداد، قرار است دولت‌ها در کنار بخش خصوصی به تصمیمات مهمی دست یابند و فعالان تجاری نیز توافق‌های عملی برای ارتقای سطح تجارت داشته باشند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه تجارت با اوراسیا در تهران از جنس رویداد‌هایی است که اگر درست استفاده شود، می‌تواند به تبدیل آشنایی‌ها به قرارداد شامل نمایندگی، توزیع و مشارکت در تولید منجر شود.

جلالی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه همچنین می‌تواند به حل مسائل فنی تجارت همانند استاندارد، گواهی، بسته‌بندی و لجستیک و همچنین شکل‌گیری پروژه‌های مشترک مثل سرمایه‌گذاری و تولید مشترک برای بازار‌های ثالث منجر شود.

وی ادامه داد: در این چارچوب، من یک پیشنهاد کاملاً عملی دارم که فعالان اقتصادی روسیه، به جای حضور صرفاً بازدیدی، با دستورکار مشخص و با در دست داشتن فهرست اقلام هدف، شرکای مدنظر، و بسته پیشنهادی همکاری در این نمایشگاه مشارکت کنند؛ طرف ایرانی نیز، برای میزبانی هیات‌ها و تسهیل ارتباطات برنامه‌ریزی کرده است.

ایران، شریک راهبردی اوراسیا است

ولادیمیر سرپیکوف مدیر اداره سیاست تجاری کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در این نشست گفت: اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این موافقت‌نامه زمینه توسعه فعالانه روابط تجاری و یافتن شرکای بالقوه در کشور‌های طرف قرارداد فراهم کرده است و می‌توان گفت که امروز همکاری بین کشور‌های ما در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

مدیر اداره سیاست تجاری کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت: ظرفیت‌های طرفین و نزدیکی کشورهایمان سبب شده است که ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه مکمل همدیگر باشند.

وی خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از اقتصاد قوی و پتانسیل غنی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، شریکی طبیعی و راهبردی برای ما تلقی می‌شود.

سرپیکوف از برگزاری نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» در تهران به عنوان فرصتی برای تقویت همکاری‌ها و مبادلات تجاری بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد کرد.

وی با اشاره به سفر آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه به تهران برای شرکت در سومین نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» گفت: برپایی دوره چهارم این نمایشگاه به دنبال اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان طرفین، زمینه گفت‌و‌گو و تبادل نظر برای تقویت مبادلات تجاری از جمله در حوزه تجارت حلال را فراهم می‌کند.

این مقام کمیسیون اقتصادی اوراسیا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات این اتحادیه و ایران به ایجاد سازوکار حمل و نقل بار بدون کاغذ (الکترونیک) و دیجیتالی کردن فرایند‌های ترانزیت کالا نیز منجر شود.

روابط ایران و روسیه در ریل سودمند برای طرفین

آلکسی والکوف معاون مدیر بنیاد روس کنگرس نیز در این نشست با اشاره به دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس عشق‌آباد گفت: مناسبات تهران و مسکو وارد مرحله همکاری طولانی‌مدت با منافع متقابل و سودمند برای طرفین شده است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها و رویداد‌ها در این مسیر می‌تواند نتایج مثبتی برای دو کشور به همراه داشته باشد و از این رو، بنیاد روس‌کنگرس علاقه‌مند به توسعه همکاری‌ها با شرکای ایرانی است.

والکوف یادآور شد: پارسال ۲۰ هزار نفر از هشت کشور از سومین دوره نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» در تهران بازدید کردند و روند رو به رشد این نمایشگاه ادامه خواهد داشت.

پیشنهاد برگزاری شورای تجاری اوراسیا و ایران در تهران

سرگئی کراسیلنیکوف معاون رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه نیز در این نشست با بیان اینکه شورای تجاری چندجانبه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعال شده است، پیشنهاد داد که نشست آتی این شورا همزمان با نمایشگاه «اکسپو اوراسیا» در تهران برگزار شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران و روسیه اظهار داشت: دو کشور از ظرفیت گسترده‌ای در راستای توسعه همکاری‌ها در عرصه‌های تجارت، معدن، پزشکی و صنایع مختلف برخوردار هستند و با اجرایی شدن معاهده جامع راهبردی در مسیر آغاز مرحله جدید توسعه روابط تلاش می‌کنند.

معاون رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاه بین‌المللی «اوراسیا اکسپو» در تهران را رویدادی پرمحتوا و مطلوب توصیف و به شرکت‌های روسی توصیه کرد که از فرصت برپایی این نمایشگاه در گستره وسیعی در تهران، برای ارتقای تجارت خود بهره گیرند.

کراسیلنیکوف با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای برپایی نخستین نشست عالی مقامات حوزه تجارت ایران و اوراسیا در تهران همزمان با برپایی این نمایشگاه بین‌المللی اظهار داشت: در این رویداد می‌توان درباره توسعه همکاری‌ها در صنعت نفت و گاز، زیرساخت‌های حمل و نقل به ویژه در مسیر کریدور شمال – جنوب گفت‌و‌گو کرد.

لئونید لوژچکو رئیس شورای روابط تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه نیز در این نشست با اشاره به حضور فعال این اتاق در نمایشگاه‌های «اوراسیا اکسپو» تهران گفت: در این رویداد، تفاهم‌نامه‌های بسیاری بین شرکت‌های ایرانی و روسیه و دیگر کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» در طول سالیان گذشته مسیر رو به رشد و توسعه را طی کرده است و ما امیدوار هستیم که در چهارمین دوره این نمایشگاه نیز حضور پرشمار و فعال شرکت‌های روسی را شاهد باشیم.

رئیس شورای روابط تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه اظهار کرد: اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ موجب افزایش علاقه‌مندی طرفین برای همکاری شده، گردش کالا میان ۶ کشور طرف قرارداد افزایش یافته، برخی امور گمرکی تسهیل شده و برخی محدودیت‌ها برطرف شده است.

افزایش گسترده جغرافیایی کشور‌های مدعو

مجری برگزاری نمایشگاه اوراسیا اکسپو نیز در این نشست گفت که چهارمین دوره این نمایشگاه ۱۲ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا خواهد شد.

علیرضا جعفری افزود: یک روز پس از برگزاری آیین افتتاحیه این نمایشگاه، نشست عالی وزیران و مقامات پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا به علاوه وزیران صنعت و تجارت ایران، ازبکستان و ترکمنستان در تهران پیش‌بینی شده‌است.

جعفری اظهار کرد: با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، جغرافیای نمایشگاه «اوراسیا اکسپو» امسال توسعه یافته است و ما علاوه بر اعضای اتحادیه اوراسیا از کشور‌های تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قطر، کویت، عمان، عراق، افغانستان، پاکستان، صربستان و ترکیه نیز برای برپایی غرفه ملی (پاویون اختصاصی) در این رویداد نمایشگاهی دعوت کرده‌ایم و این کشور‌ها می‌توانند ظرفیت‌های خود را در چارچوب تجارت با اوراسیا در معرض دید قرار دهند.

برگزارکننده چهارمین دوره نمایشگاه اوراسیا اکسپو در ادامه از برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد همزمان با این نمایشگاه در حوزه‌های لجستیک، کریدور شمال – جنوب، حمل و نقل، گمرک، بانک و بیمه و دیگر حوزه‌های تخصصی تجارت خبر داد.

وی افزود: با توجه به پیگیری دیپلماسی استانی بین ایران و روسیه در طول سال‌های اخیر، از استان‌ها و مناطق مختلف فدراسیون روسیه نیز برای برپایی غرفه اختصاصی و برگزاری رویداد‌ها و مذاکرات دوجانبه با همتایان خود از ایران و دیگر کشور‌ها دعوت به عمل آمده‌است.