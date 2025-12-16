باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه آموزش عالی و نظام سلامت کشور تبدیل شده است. این تصمیم که با هدف جبران کمبود پزشک و بهبود دسترسی به خدمات درمانی اتخاذ شده، با واکنش‌ها و انتقاد‌هایی از سوی دانشجویان و برخی فعالان حوزه پزشکی همراه بوده است؛ منتقدان معتقدند افزایش ظرفیت بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، می‌تواند کیفیت آموزش پزشکی و خدمات سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح افزایش ظرفیت پزشکی توضیحاتی ارائه داد و به انتقادات مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان و نهاد‌ها پاسخ داد.

خسروپناه با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از کلاس‌های آموزشی و بیمارستان‌ها گفت: اشکالات مطرح‌شده درباره افزایش ظرفیت پزشکی وارد است، چراکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت را همراه با تأمین بودجه لازم تصویب کرده بود، هرچند وزارت بهداشت معتقد است بودجه‌ای در این زمینه اختصاص نیافته است. به گفته وی، بخشی از بودجه تأمین شده و اساساً بودجه حوزه سلامت هر سال افزایش می‌یابد.

وی افزود: این مصوبه برای یک دوره چهار ساله تصویب و اجرا شد و پس از پایان این دوره تمدید نشد، بنابراین برای سال آینده افزایش ظرفیت جدیدی نخواهیم داشت و پذیرش‌ها به روال قبل بازمی‌گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: این تصمیم با هماهنگی کامل وزارت بهداشت اتخاذ شد و وزیر وقت بهداشت نیز در جلسات شورا حضور داشته و افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را پذیرفته بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی در ابتدا افزایش ۵ درصدی را مدنظر داشت که با پیشنهاد وزارت بهداشت به ۲۰ درصد رسید.

خسروپناه در ادامه گفت: این سؤال جدی وجود دارد که چه تعداد از پزشکانی که با هزینه بیت‌المال در دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند، امروز به طبابت نمی‌پردازند. آیا نظام پزشکی وظیفه‌ای در ساماندهی این موضوع ندارد؟ یکی از دلایل کمبود پزشک، همین عدم اشتغال بخشی از پزشکان به طبابت است.

وی با اشاره به کمبود پزشک در مناطق محروم تصریح کرد: در حالی که بسیاری از متخصصان در شهر‌های بزرگ متمرکز شده‌اند، برخی مناطق محروم حتی یک پزشک متخصص ندارند. باید سازوکار‌هایی طراحی شود تا پزشکان، به‌ویژه متخصصان، به‌صورت پایدار در مناطق محروم یا استان محل تولد خود فعالیت کنند، نه اینکه صرفاً دوران طرح را در این مناطق بگذرانند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت حفظ زیرساخت‌های آموزشی و درمانی گفت: ما نیز قبول داریم که زیرساخت‌ها باید تقویت شود و دانشجویی که در خوابگاه یا بیمارستان آرامش ندارد، پزشک حاذقی نخواهد شد؛ اما راه‌حل این مشکل، لغو افزایش ظرفیت نیست، بلکه باید همزمان با افزایش ظرفیت، زیرساخت‌ها را نیز تقویت کرد.

خسروپناه در پایان اظهار داشت: هر زمان حوزه بهداشت و درمان با مشکلی مواجه می‌شود، از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست مصوبه می‌کند، اما اکنون که مصوبه‌ای با پیشنهاد و همراهی خودشان اجرا شده، آن را زیر سؤال می‌برند. این رویکرد منصفانه نیست و به‌جای تکرار انتقادات، باید راهکار‌های عملی برای حل مشکلات دانشجویان، نظام درمان و مردم ارائه شود.