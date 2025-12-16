باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ۴ دسامبر تاکنون، حداقل ۱۰۴ نفر از جمله ۴۳ کودک در حملات متعدد پهپادی در منطقه کردفان سودان کشته شده‌اند.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به درگیری‌ها بین ارتش سودان، نیرو‌های پشتیبانی سریع و جنبش آزادی‌بخش خلق سودان - شمال در کردفان - منطقه‌ای متشکل از سه ایالت در مرکز و جنوب سودان - گفت: «من از تشدید بیشتر خصومت‌ها نگران هستم.»

ترک همچنین حملات پهپادی به پایگاه سازمان ملل در کادوگلی که منجر به کشته شدن شش صلح‌بان شد را محکوم کرد و خاطرنشان کرد که حمله به پرسنل صلح‌بان «ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.»

او جزئیات بیشتری در مورد اینکه چه کسی مسئول حملات پهپادی است، ارائه نداد، اما گفت که بیمارستان‌ها، یک مهدکودک و یک پایگاه سازمان ملل را هدف قرار داده است. او از همه طرف‌ها و کشورهای دارای نفوذ خواست تا برای آتش‌بس فوری تلاش کنند.

این درگیری در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد و امسال تشدید شده و در سراسر کشور گسترش یافته، بیش از ۱۴۷۰۰ نفر را کشته، ۸.۸ میلیون نفر را آواره کرده و تلاش‌های کمک‌های بشردوستانه را به شدت مختل کرده است.

منبع: رویترز