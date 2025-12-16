باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ادعای بلوبانک مبنی بر تاخیر در سامانه‌های ساتنا و پایا را تکذیب کرد.

او در ادامه بیان کرد: سامانه پایا بدون هرگونه وقفه و اختلال در چهار چرخه کاری مطابق روال اعلامی قبلی مشغول ارائه خدمت در شبکه بانکی بوده و تمامی دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه پایا، بدون هرگونه اختلال و تاخیر، در حال پردازش، تسویه و واریز به حساب مقصد است.

او می‌گوید: همچنین درخصوص سامانه ساتنا نیز خاطر نشان می‌شود، مطابق با تعهدات اعلامی به مشتریان محترم، کلیه دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه ساتنا در همان روز کاری تسویه و به حساب مقصد واریز می‌شود؛ در روز گذشته بیش از ۴٠٠ هزار دستور پرداخت ساتنا و بیش از ده میلیون دستور پرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حساب‌های مقصد واریز شده‌اند.