مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس بر اهمیت و ارزش منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: منابع طبیعی فراتر از توسعه و رفاء اساس تنفس و عامل بقاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل حسنی، در همایش مدیران بازرسی و مدیریت عملکرد ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور که در شیراز برگزار شد، با تاکید بر ارزش و اهمیت منابع طبیعی گفت: گر چه منابع ملی و طبیعی محور اقتصاد و تاثیر گذار بر توسعه و رفاء جامعه بشری هستند، اما ارزش این نعمت خدادای که ساخته دست بشر نمیباشد اساس تغذیه، تنفس و عامل بقای همه موجودات است.
او با بیان اینکه این منابع خاص یک دوره و یا یک نسل نیست ب اظهار داشت: منابع طبیعی میراثی است که از گذشته به ما رسیده و باید با امانت داری به عنوان سرمایهای تجدید ناپذیر آن را به دست نسلهای بعدی بسپاریم.
کار فرهنگی و آموزشی برای صیانت از جنگلها
حسنی با نام بردن از جنگلها و مراتع به عنوان ریههای زمین در چرخه طبیعت بیان داشت: این نعمت الهی امروزه در معرض هجمهها و تهدیدهای جدی است که آتش سوزیها، تغییر کاربریها، بهره برداری بی رویه و قاچاق چوب از جمله این تهدیدات میباشد
مدیر کل بازرسی استانداری فارس فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، مشارکت مردم، صیانت داوطلبانه از جنگلها و مراتع را با کمک سمنها، داوطلبان، تشکلهای اجتماعی، علمی، دانشجویی، دانش اموزی و ... را به مراتب مهمتر و اولیتر از اقدامات نظارتی، قضایی و تحکمی دانستند و افزودند: دستگاههای متولی امر آموزشی و فرهنگی در این راستا باید با نهادینه کردن کردن این امر مهم در فرهنگ عامه و توجه ویژه به این موضوع که با حیات زمین و انسانها ارتباط دارد به کمک دستگاههای متولی بیایند.
بازرسی و نظارت برای پیشگیری
حسنی در ادامه بازرسی و نظارت مستمر را در کنار کارهای فرهنگی نیز بسیار مهم ارزیابی کرد واظهار داشت: همه توان و هنر ما باید متمرکز بر جلوگیری از تخلف و پیشگیری باشد.
او با اشاره به اینکه برخورد با تخلف و متخلفین بازدارنده است و در جای خود دارای اهمیت است، اما پیشگیری از تخلف، آسیب زایی و خسارت به منابع طبیعی، نیروی انسانی، ساختای اداری ودر مجموع هزینههای تحمیلی بر جامعه را کمتر میکند وموجبات سلامت اداری ودر نتیجه اعتماد عمومی مردم به دولت و حاکمیت بازرسان و ناظران را فراهم میآورد
بازرسان و ناظران منابع طبیعی حلقه اول صیانت
حسنی در پایان کیفیت بازرسی و نظارت درون سازمانی و تخصصی را در ادارات کل منابع طبیعی به عنوان حلقه اول پیشگیری از تخلف و حفاظت از جنگلها و مراتع مورد تاکید قرار داد و بیان داشت باید الزامات، سازکارهای کمی و کیفی را فراهم آوریم.
توانمند سازی بازرسان و ناظران از نظر علمی، تجربی، به روز بودن، آمادگی و اشرافیت بر موضوعات قبل از بازرسی، قانونمداری، عدالت محوری و رعایت بی طرفی از جمله شاخصها و الزاماتی بود که مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس در انتهای سخنانش جهت انجام وظیفه نظارتی مطلوب برای بازرسان برشمردند.
لازم به ذکر است همایش و کارگاه آموزشی مدیران و روسای ادارات بازرسی و مدیریت عملکرد ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه در شیراز با حضور و سخنرانی مدیران کشوری و استانی برگزار که در روز سه شنبه در قالب کارگاه و همایش و در روز چهارشنبه با بازدید از طرحهای الگویی استان فارس و سایر برنامههای جانبی و میدانی ادامه دارد.
منبع: استانداری فارس