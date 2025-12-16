باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا نژادخالقی، شامگاه سهشنبه ۲۵ آذر با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در استان گفت: جاده سربیژن بهطور کامل مسدود است.
وی افزود: شهروندان به هیچ عنوان نباید از محور سربیژن (چه از مسیر جیرفت و چه از مسیر راین) تردد کنند، چرا که احتمال گرفتار شدن خودروها در مسیر وجود دارد و این وضعیت میتواند حتی خطرات جانی به دنبال داشته باشد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از مسدود بودن گدار کفنوئیه در شهرستان بافت خبر داد و از مردم تقاضا داریم از تردد غیرضروری در سایر جادههای کوهستانی نیز خودداری کنند.
منبع: روابط عمومی استانداری کرمان