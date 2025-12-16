در پی بارش‌های اخیر در کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری با هشدار نسبت به خطر تردد در محور‌های کوهستانی، از مسدود شدن جاده سربیژن و گدار کفنوئیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا نژادخالقی، شامگاه سه‌شنبه ۲۵ آذر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان گفت: جاده سربیژن به‌طور کامل مسدود است. 

وی افزود: شهروندان به هیچ عنوان نباید از محور سربیژن (چه از مسیر جیرفت و چه از مسیر راین) تردد کنند، چرا که احتمال گرفتار شدن خودرو‌ها در مسیر وجود دارد و این وضعیت می‌تواند حتی خطرات جانی به دنبال داشته باشد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از مسدود بودن گدار کفنوئیه در شهرستان بافت خبر داد و از مردم تقاضا داریم از تردد غیرضروری در سایر جاده‌های کوهستانی نیز خودداری کنند.

منبع:  روابط عمومی استانداری کرمان

برچسب ها: بارش برف ، مسدود شدن
خبرهای مرتبط
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان:
تاکنون گزارشی از سیلاب، تلفات یا انسداد راه‌ها در استان نداشته‌ایم
توقیف فوری کامیون‌های حامل قاچاق سوخت در منوجان
پیامک وام، بیش از ۳ میلیارد ریال آب خورد!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیراندازی به ایست بازرسی‌ پلیس در فهرج کرمان
تعطیلی مدارس بافت، رابر و منوجان به دلیل شرایط جوی
گردنه کفنوئیه در حال حاضر باز است 
شهادت نوجوان بلوچ اهل سنت در حادثه تروریستی جاده زاهدان - فهرج
۵ مصدوم در حادثه رانندگی محور بردسیر ـ کرمان
بارش رحمت الهی در سراسر استان کرمان؛ نویدی برای کشاورزان و طراوت زمین‌ها + فیلم و عکس
تاکنون گزارشی از سیلاب، تلفات یا انسداد راه‌ها در استان نداشته‌ایم
وقوع ۱۴۲ تصادف درون شهری از آغاز بارش ها در شهر کرمان
هشدار دامپزشکی به دامداران رابری
مدارس سراسر استان کرمان ۲۶ آذر ماه غیرحضوری شد
آخرین اخبار
مدارس سراسر استان کرمان ۲۶ آذر ماه غیرحضوری شد
شهادت نوجوان بلوچ اهل سنت در حادثه تروریستی جاده زاهدان - فهرج
بارش رحمت الهی در سراسر استان کرمان؛ نویدی برای کشاورزان و طراوت زمین‌ها + فیلم و عکس
۵ مصدوم در حادثه رانندگی محور بردسیر ـ کرمان
تاکنون گزارشی از سیلاب، تلفات یا انسداد راه‌ها در استان نداشته‌ایم
وقوع ۱۴۲ تصادف درون شهری از آغاز بارش ها در شهر کرمان
هشدار دامپزشکی به دامداران رابری
گردنه کفنوئیه در حال حاضر باز است 
تیراندازی به ایست بازرسی‌ پلیس در فهرج کرمان
تعطیلی مدارس بافت، رابر و منوجان به دلیل شرایط جوی
مدارس شهرستان کهنوج و جیرفت فردا سه شنبه تعطیل شدند