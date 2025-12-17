باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ درصد از فضاهای آموزشی کشور نیازمند اقدام هستند که از این میزان، ۶ درصد باید تخریب و بازسازی کامل شوند و ۱۳ درصد نیز نیازمند مقاومسازی هستند.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه استفاده از عنوان «مدارس فرسوده» دقیقتر از اصطلاح «مدارس تخریبی» است؛ افزود: در تهران حدود ۴ هزار ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده داریم. همانطور که در بافتهای فرسوده شهری همچنان زندگی جریان دارد، بسیاری از مدارس فرسوده نیز تا زمانی که ایمنی آنها به سطح خطرناک نرسیده باشد، با نظر کارشناسان مورد استفاده قرار میگیرند.
عبداللهی با اشاره به اقدامات دولت از اواسط دهه ۸۰ اظهار کرد: از آن زمان با برنامهریزی ملی و تزریق حدود ۴ میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی، بخش قابل توجهی از ناایمنیهای فضاهای آموزشی کشور برطرف شد و شاهد ارتقای جدی ایمنی مدارس بودیم.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: دولت در برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده است که ۸۰ درصد از این ۱۹ درصد فضاهای ناایمن در قالب برنامههای اجرایی، ایمنسازی شوند. همچنین در قانون بودجه، دو دهم واحد از مالیات بر ارزش افزوده به تخریب و بازسازی مدارس اختصاص یافته که در صورت تحقق کامل این منابع، رشد قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته در ایمنسازی مدارس رقم خواهد خورد.
عبداللهی با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی گفت: تخریب و بازسازی مدارس فرسوده یکی از شش نظاممسئله اصلی این نهضت است و تلاش شده مدارسی که از نظر ایمنی در وضعیت نامناسبتری قرار دارند، در اولویت قرار گیرند.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: تمام مدارسی که در حال حاضر دانشآموز در آنها حضور دارد، از نظر حداقلهای ایمنی مورد تأیید هستند. مدارسی که فاقد ایمنی سازهای باشند، اساساً اجازه بهرهبرداری آموزشی ندارند.
عبداللهی با اشاره به مقاومت مدارس در برابر زلزله افزود: مدارسی که بعد از سال ۱۳۸۲ و بر اساس آییننامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان ساخته شدهاند، جزو ایمنترین فضاهای کشور محسوب میشوند. مدارس بهدلیل قرار گرفتن در زمره مراکز حساس، با ضریب ایمنی بالاتری نسبت به ساختمانهای معمولی ساخته میشوند و تجربه زلزلههای سالهای اخیر نیز این موضوع را تأیید کرده است.