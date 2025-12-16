باشگاه خبرنگاران جوان_حبیب الله خنجری شامگاه سه شنبه با اشاره به بارش نزولات جوی در تمامی مناطق و بخش‌های شهرستان کرمان گفت: ۳ روستای کم جمعیت راین در پی بارش برف و به منظور پیشگیری از مسدود شدن راه ارتباطی این روستا‌ها تخلیه شدند.

وی افزود: این روستا‌ها در بیشتر مواقع در فصول سرد سال تخلیه می‌شدند، اما امسال ۴ تا ۵ خانوار ساکن داشتند.

فرماندار کرمان بیان کرد: همچنین بارش برف موجب مسدود شدن جاده راین به سمت ساردوییه شده و هم اکنون تردد در این مسیر انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون مدیرکل مدیریت بحران استانداری و بخشدار راین در جاده راین به ساردوییه و سربیژن تا زمان باز شدن مسیر مستقر هستند.

خنجری با اشاره به اینکه از ساعتی قبل بارش برف سمت سیرچ آغاز شده و در صورت ادامه دار بودن احتمال مسدود شدن جاده سیرچ به کرمان از دو راهی ماهان وجود دارد.

وی تصریح کرد: سایر راه‌های استان از جمله جاده کوهپایه با وجود بارش نزولات جوی باز هستند و هنوز مشکلی در این زمینه اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه هنوز خسارات ناشی از بارش برف و باران در مناطق شهرستان کرمان اعلام نشده است، بیان کرد: راهداری در مناطق حضور دارند،دستگاه‌های امدادی در آماده باش کامل هستند.

فرماندار کرمان بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری و توقف نکردن اطراف رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد و از کوهنوردان خواست طی چند روز آینده از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

بارش نزولات جوی از دیشب و به طور پیوسته از صبح امروز در کرمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا