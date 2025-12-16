باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات ارشد اروپایی و ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه موافقت کردند که یک نهاد بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد ده‌ها میلیارد یورو «غرامت نهایی» برای جبران خسارت اوکراین به دلیل حمله روسیه تشکیل دهند.

کمیسیون دعاوی بین‌المللی برای اوکراین، که توسط ۳۵ کشور امضا شده است، ادعا‌های غرامت، از جمله هر مبلغی که باید پرداخت شود را ارزیابی و در مورد آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

زلنسکی به نمایندگان گفت: "ما انتظار داریم که هر مکانیسمی برای جبران خسارت آغاز شود و حمایت بین‌المللی قوی و کافی را دریافت کند تا مردم واقعاً احساس کنند که هر نوع خسارت ناشی از جنگ قابل جبران است. "

رئیس جمهور اوکراین مدعی شد: "این جنگ و مسئولیت روسیه در قبال آن باید به نمونه‌ای روشن تبدیل شود تا دیگران یاد بگیرند که تجاوز را انتخاب نکنند. "

زلنسکی همچنین گفت که اوکراین در تأمین نیاز‌های مالی خود با مشکلاتی رو‌به‌رو است و تصمیم اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از کی یف بسیار مهم است.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به کی‌یف کمک می‌کند تا کاهش حمایت برخی از شرکای خود را جبران کند.

زلنسکی به خبرنگاران گفت: "من بدون این حمایت فرصتی برای ایستادگی قوی نمی‌بینم. "

تشکیل این کمیسیون پس از ایجاد یک "ثبت خسارت" انجام می‌شود که تاکنون بیش از ۸۰ هزار درخواست غرامت از افراد یا سازمان‌ها دریافت کرده است. گام سوم، ایجاد یک صندوق غرامت خواهد بود. مشخص نیست که این بخش حیاتی از این فرآیند در عمل چگونه عمل خواهد کرد.

مکانیسم غرامت از طریق شورای اروپا مستقر در استراسبورگ، گروه ۴۶ کشوری حامی حقوق بشر در این قاره، هماهنگ می‌شود.

آلن برست، دبیرکل این شورا به خبرنگاران گفت: "انتظار می‌رود تأسیس صندوق غرامت در یک بازه زمانی تقریباً ۱۲ تا ۱۸ ماه انجام شود. "

وی افزود: "و سپس واضح است که پرداخت‌ها به قربانیان پس از عملیاتی شدن صندوق و ارائه درخواست‌ها انجام خواهد شد. " نخست وزیر هلند اعلام کرد که کمیسیون جدید در لاهه مستقر خواهد بود.

شوف گفت: «ما از اینجا در لاهه پیام بسیار روشنی می‌فرستیم. اینکه پس از دستیابی به صلح، باید اجازه داده شود عدالت مسیر خود را طی کند.»

کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت پیام به اوکراینی‌هایی که به دنبال غرامت هستند این است: «ما فراموش نکرده‌ایم که شما رنج کشیده‌اید.»

کالاس گفت این کمیسیون که پرداخت خسارات جنگی در اوکراین توسط روسیه را تأیید خواهد کرد «پیامی به متجاوزان آینده می‌فرستد که اگر جنگی را آغاز کنید، پاسخگو خواهید بود.»

نکته کلیدی مورد اختلاف، چگونگی یافتن پول نقد برای غرامت خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا تحت فشار هستند تا در اجلاسی که از پنجشنبه آغاز می‌شود، در مورد چگونگی برخورد با حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۲ میلیارد دلار) دارایی‌های مسدود شده روسیه به توافق برسند.

آنها به دنبال راه‌هایی برای تأمین مالی وام به کی یف هستند که با هرگونه غرامت احتمالی روسیه به اوکراین بازپرداخت شود.

اما در حالی که این طرح از حمایت قوی بسیاری از کشور‌های عضو از جمله آلمان برخوردار است، مخالفت شدید بلژیک را برانگیخته است.

این کشور محل استقرار سازمان سپرده‌گذاری بین‌المللی یوروکلیر است که بیشتر دارایی‌های روسیه را در اختیار دارد و تاکنون این پیشنهاد را به دلیل پیامد‌های قانونی احتمالی رد کرده است. بانک مرکزی روسیه هفته گذشته اعلام کرد که علیه یوروکلیر در مسکو شکایت خواهد کرد.

بحث بر سر دارایی‌های مسدود شده در کنار تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین مطرح می‌شود، جنگی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،گفت «اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایان آن نزدیک شده‌ایم».

زلنسکی پس از دو روز مذاکره با مقامات ارشد آمریکایی در برلین گفت که مذاکرات «آسان» نبود اما «پیشرفت واقعی» در مورد تضمین‌های امنیتی به همراه داشت.

رهبران اروپایی روز دوشنبه پیشنهاد تشکیل یک «نیروی چندملیتی» به رهبری اروپا با حمایت ایالات متحده را برای اجرای یک توافق صلح بالقوه ارائه کردند.

منبع: العربیه انگلیسی