نماینده مجلس می‌گوید قطعی گاز صنایع در فصل زمستان با تأخیر انجام می‌شود و اگر برودت هوا بیشتر شود، چون به میزان کافی گاز نداریم، این اتفاق خواهد افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال قطعی گاز صنایع در فصل زمستان گفت: با جلساتی که کمیسیون صنایع با مسئولان گاز کشور داشته، این کار با تأخیر انجام می‌شود چون میزان گازی که الان به شبکه تزریق می‌شود با میزان مصرفی که وجود دارد هم‌خوان نیست؛ یا باید برویم گاز خانگی را قطع کنیم و یا باید به سراغ قطع گاز صنایع برویم.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس اظهار کرد: الان به بخشی از صنایع توصیه کرده‌اند از مازوت استفاده کنند؛ مثل سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها که الان در اولویت کاهش سهمیه گاز قرار گرفته‌اند که تا همین هفته ۱۰ میلیون مترمکعب، سهمیه‌شان را کاهش داده‌اند، برای اینکه چون هوا سرد شده، شبکه خانگی با افت فشار مواجه نشود لذا دارند تدبیر می‌کنند و هرچه هوا اجازه بدهد، کمتر قطعی گاز صنایع را خواهیم داشت و اگر برودت هوا بیشتر شود چون به میزان کافی گاز نداریم، این اتفاق خواهد افتاد. 

این نماینده مجلس می‌گوید آن کاری که مهم است و کمیسیون صنایع در این عرصه پیگیری کرده است اینکه ما پتروشیمی‌ها را جمع کردیم و گفتیم بیایند در بالادست سرمایه‌گذاری کنند و خودشان از چاه نفت برای خودشان گاز استخراج کنند. این سهمیه گازی که الان در اختیار آنهاست عملاً آزاد می‌شود و ظرفیت کشور را پاسخ‌گو خواهد بود. این اتفاق دارد می‌افتد و شاید یک کمی زمان ببرد، اما در آینده این مشکل هم به‌صورت کلیدی حل خواهد شد. 

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در پاسخ به این سوال که آیا قطعی گاز به بخش خانگی هم کشیده می‌شود؟، گفت: نه، به خانگی فعلاً نه؛ اصلاً نگاه بر این نیست که در بخش خانگی قطعی گاز داشته باشیم. 

نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ذخیره‌سازی گاز بیان کرد: ذخیره‌سازی هم انجام داده‌ایم و به همین دلیل تا الان هیچ واحدی را قطع نکرده‌ایم.

این نماینده مجلس درباره مازوت‌سوزی گفت: مازوت‌سوزی در برخی جا‌ها که مشکل داشتیم چون مخازن محدود است و بیست روز را پاسخ می‌دهد، انجام می‌شود.

