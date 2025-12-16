باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اعضای اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با اشاره به بیش از ۲۶۰ حمله غیرقانونی شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در یک ماه، سطح بی‌سابقه خشونت در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی را محکوم کردند.

جیمز کاریوکی، سفیر انگلیس به نمایندگی از پنج کشور اروپایی - دانمارک، فرانسه، یونان، اسلوونی و انگلیس- گفت که شورا برای بحث در مورد قطعنامه ۲۳۳۴ تشکیل جلسه خواهد داد، قطعنامه‌ای که «صراحتاً فعالیت‌های شهرک‌سازی را محکوم می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.»

او هشدار داد که «دولت اسرائیل همچنان به اجرای سیاست‌هایی ادامه می‌دهد که با این قطعنامه مغایرت دارد و به افزایش بی‌ثباتی در کرانه باختری کمک می‌کند.» و افزود که این «خطر تضعیف اجرای طرح ۲۰ ماده‌ای برای غزه و چشم‌انداز‌های راه‌حل دو دولتی و همچنین صلح و امنیت بلندمدت در سراسر منطقه را به همراه دارد.»

کاریوکی گفت: «ما افزایش بی‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی از همه ادیان و مذاهب در کرانه باختری و شرق اورشلیم را به شدت محکوم می‌کنیم و سال ۲۰۲۵ خشونت‌آمیزترین سال ثبت شده است.»

او با استناد به داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) اظهار داشت که «تنها در ماه اکتبر بیش از ۲۶۰ حمله به فلسطینیان و اموال آنها صورت گرفته است. این بسیار نگران‌کننده است.»

او گفت: «این حملات غیرنظامیان را وحشت‌زده می‌کند، مانع تلاش‌های صلح می‌شود و امنیت خود اسرائیل را تهدید می‌کند.» و از اسرائیل خواست «به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشد و از جمعیت فلسطینی سرزمین‌های اشغالی محافظت کند.»

گروه E۵ بار دیگر «خواست خود را برای حفظ و احترام به وضع موجود اماکن مقدس بیت‌المقدس» تکرار کرد.

کاریوکی با تأکید بر اینکه تصمیمات اسرائیل برای اختصاص ۲.۵ میلیارد شِکِل (۸۳۶۵۲۷ دلار) بودجه برای شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، اخراج اجباری فلسطینی‌ها در بیت‌المقدس شرقی، تصویب طرح شهرک‌سازی E۱ و همچنین «هزاران واحد مسکونی جدید» همگی خطر بی‌ثباتی و تضعیف امکان اجرای راه‌حل دو دولتی را به همراه دارد، گفت: «ما از ورود مقامات اسرائیلی به محوطه آنروا در بیت‌المقدس شرقی در ۸ دسامبر بدون مجوز قبلی شوکه شده‌ایم.»

او به وضعیت «غیرقابل نقض» اماکن سازمان ملل تحت قوانین بین‌المللی اشاره کرد و از اسرائیل خواست که «به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد» و «کاملاً مطابق با آنها عمل کند.»

کاریوکی در مورد وضعیت اقتصادی «مخاطره‌آمیز» در کرانه باختری اشغالی گفت: «ادامه توقیف درآمد‌های مالیاتی فلسطین، تهدید به قطع روابط بانکی کارگزاری و محدودیت در نقل و انتقالات شِکِل کاملاً غیرقابل توجیه است.»

او گفت: «این اقدامات خطر فروپاشی مالی در کرانه باختری و بحران مالی برای تشکیلات خودگردان فلسطین را به همراه دارد و توانایی آن را در ارائه خدمات، اصلاحات و پذیرش مسئولیت‌ها در غزه، همانطور که در قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت پیش‌بینی شده است، تضعیف می‌کند.»

او از اسرائیل خواست که «فوراً درآمد‌های توقیف‌شده را آزاد کند، محدودیت‌های انتقال شِکِل را حذف یا به طور قابل توجهی افزایش دهد و تمدید بلندمدت روابط بانکی کارگزاری را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و حفظ چشم‌انداز صلح و ثبات تأیید کند.»

او گفت: «ما عمیقاً نگران محدودیت‌های رفت و آمد، جابجایی اجباری و انجام عملیات توسط نیرو‌های امنیتی اسرائیل در کرانه باختری هستیم که وضعیت انسانی را وخیم‌تر می‌کند و خواستار پایان فوری آنها هستیم.»

