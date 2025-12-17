باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح محلهمحوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توانمندسازی معلولان گفت: طرح محلهمحوری با رویکرد توانمندسازی معلولان اقدام بسیار خوبی است که باید تقویت شود.
نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: متأسفانه در اینگونه مراکز حقوق مددکاران بسیار پایین است که باید افزایش پیدا کند؛ تلاش میکنیم اعتبارات این مراکز در بودجه افزایش یابد.
این نماینده مجلس میگوید قرار است این مراکز بخشی از وظایفی سازمان بهزیستی انجام داده تا به سمت تمرکززدایی و حرکت به سمت خدمات محله محور برویم.
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه هدف از اجرای طرح محلهمحوری، توانمندسازی معلولان است، گفت: باید در کنار این اقدامات، تسهیلات اشتغال در اختیار معلولان قرار گیرد تا بتوانند با ایجاد شغل، راهاندازی کارگاههای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی به توانمندی واقعی برسند. این مسائل از نظر ما دور نمانده و بهصورت جدی در حال پیگیری است.
فاطمی بیان کرد: با اجرای طرح محلهمحوری، معلولان تنها دریافتکننده خدمات نیستند بلکه خودشان با مشارکت در گروههای محله، در ارتقای کیفیت و شرایط زندگیشان اثرگذار خواهند بود.