باشگاه خبرنگاران جوان، آذر عسکرپور -نعمت الله حسین زاده با بیان اینکه در حال حاضر گردنه سر بیژن در جنوب کرمان به علت بارش شدید برف و بدون زنجیر چرخ تردد در این مسیر به کندی صورت میگیرد، گفت در حال حاضر مسیر جیرفت، دهبکردی به سمت کرمان جایگزین این گردنه شده است.
وی افزود:همچنین محور فرعی مظفر آباد، رودبار که به دلیل طغیان رودخانهی فصلی در حال حاضر مسدود و پل بهادرآباد، جایگزین این مسیر شده است.
حسین زاده از رانندگان خواست از تردد بدون زنجیر چرخ در این محور خودداری و سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند.
وی از کابران جادهای خواست به هشدارهای ایمنی توجه جدی داشته باشند و اظهار کرد: اکنون بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه ادامه دارد که این وضعیت موجب لغزندگی راه، کاهش دید افقی و افزایش خطرات جادهای شده است.
وی افزود: در حال حاضر تردد همه وسایل نقلیه در این محور صرفا با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر بوده و رانندگانی که فاقد تجهیزات زمستانی هستند از ورود به این مسیر خودداری کنند.
به گفته حسین زاده در حال حاضر ۱۵۱ نیروی راهدار در قالب ۲۱ تیم راهداری و ۴ اکیپ در تمام گردنهها و راههای جنوب مستقر هستندو تمام ماشین آلات راهداری در تمام نقاط مستقر هستند و عملیات برف روبی و نمک پاشی را انجام میدهند.
وی از هموطنان خواست:از سفرهای غیر ضروری خودداری و پیش از انجام سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی با شماره تلفن ۱۵۱ به صورت شبانه روزی مطلع شوند و با رعایت کامل نکات ایمنی از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: مرکز مدیریت راههای جنوب کرمان به صورت شبانهروزی وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد کرده و آماده پاسخگویی و خدمترسانی به کاربران جادهای است.