وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: همکاری دوطرفه وزارت دفاع و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری زمینه‌ساز رشد و توسعه فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه «ایران‌ساخت» با اشاره به ظرفیت بالای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیچیده، گفت: با وجود شرکت‌های بسیار فعال در حوزه فناوری‌های سطح بالا که بخش عمده‌ای از نیاز‌های دفاعی کشور را نیز تأمین می‌کنند، واقعاً شگفت‌زده شدم و این ظرفیت‌ها بسیار ارزشمند و قابل توجه است.

وی افزود: این نمایشگاه در دو بخش اصلی برگزار شده است؛ بخشی مربوط به غرفه‌هایی است که نیاز‌های فناورانه خود را به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیچیده اعلام می‌کنند و بخش دیگر به شرکت‌هایی اختصاص دارد که در این حوزه‌ها فعالیت دارند و این دو بخش ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر نقش این تعامل در پیشرفت فناوری کشور تصریح کرد: این ارتباط می‌تواند به ارتقا و پیشرفت فناوری‌های روز دنیا، به‌ویژه در حوزه دفاعی که به همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود کشور نیازمند است، کمک شایانی کند.

نصیرزاده ادامه داد: از یک‌سو وزارت دفاع می‌تواند سرریز دانش و توانمندی‌های خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد و از سوی دیگر شرکت‌ها نیز می‌توانند تولیدات و محصولات خود را به مجموعه دفاعی کشور عرضه کنند؛ این تعامل و همکاری دوطرفه زمینه‌ساز رشد و توسعه فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.

وی با بیان اینکه از توانمندی جوانان فعال در این عرصه احساس شگفتی و افتخار می‌کند، اظهار کرد: جوانان غیرتمند و دانشمند کشور سرمایه‌ای بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران هستند و کشور ما در این حوزه سرآمد است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: وزارت دفاع نیز به‌طور جدی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پای کار است و هم‌اکنون در حوزه شناسایی شرکت‌ها، اعلام نیاز‌های فنی و همچنین در بخش ساخت و تولید، فعالیت‌های گسترده‌ای در حال انجام است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

