عصر سه‌شنبه در دو حمله هوایی اسرائیل به لبنان علیرغم توافق آتش‌بس دو نفر شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به لبنان در روز سه‌شنبه منجر به شهادت دو نفر شد که یکی از آنها در نزدیکی بیروت بوده است. اسرائیل مدعی که اعضای حزب‌الله را هدف قرار داده است.

با وجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود به بیش از یک سال جنگ پایان دهد اسرائیل به حملات خود به لبنان ادامه داده و همچنین نیرو‌هایی را در پنج منطقه جنوبی که استراتژیک می‌داند، حفظ کرده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که «حمله دشمن اسرائیلی به یک وسیله نقلیه در جاده جدرا-سیبلین در منطقه شوف منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن پنج نفر دیگر شد.»

این منطقه حدود ۳۰ کیلومتر (۲۰ مایل) در جنوب پایتخت قرار دارد. یک عکاس خبرگزاری فرانسه یک کامیون حمل بار آسیب‌دیده را مشاهده کرد که در آن ماموران اورژانس و پرسنل ارتش در محل مستقر بودند.

پیش از این، این وزارتخانه اعلام کرده بود که یک نفر در حمله اسرائیل به یک وسیله نقلیه در اودیسه در نزدیکی مرز با اسرائیل شهید شده است. ارتش اسرائیل در بیانیه‌های جداگانه‌ای مدعی شد که دو عضو حزب‌الله را هدف قرار داده است.

روز یکشنبه، به گفته وزارت بهداشت لبنان حملات اسرائیل منجر به شهادت سه نفر در بخش‌های جداگانه لبنان شد و اسرائیل اعلام کرد که اعضای حزب‌الله را به شهادت رسانده است.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از گزارش‌های وزارت بهداشت، از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، حدود ۳۴۰ نفر در حملات اسرائیل به لبنان شهید شده‌اند. حملات سه‌شنبه در حالی صورت می‌گیرد که قرار است کمیته نظارت بر آتش‌بس، شامل فرانسه و ایالات متحده، اواخر این هفته تشکیل جلسه دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

